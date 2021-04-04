Çorlu'da binlerce kişi Bulgaristan seçimleri için sandık başına gitti
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Çorlu'da binlerce kişi Bulgaristan seçimleri için sandık başına gitti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Çorlu'da binlerce kişi Bulgaristan seçimleri için sandık başına gitti

Bulgaristan'da gerçekleştirilen parlamento seçimleri için Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesi ile Çorlu, Ergene ve Kapaklı ilçelerinde de sandıklar kuruldu.

Bulgaristan'da gerçekleştirilen parlamento seçimleri için Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesi ile Çorlu, Ergene ve Kapaklı ilçelerinde de sandıklar kuruldu. Çorlu'da kurulan sandıklarda binlerce kişi oy kullandı.

Bulgaristan parlamentosunu belirlemek için yapılan seçimler kapsamında Bulgaristan vatandaşlığına da sahip olan Türk vatandaşları Süleymanpaşa İlkokulu, Çorlu Vehbi Günaştı İlkokulu, Çorlu Bilim ve Sanat Merkezi, Ergene İnönü İlkokulu, Ergene Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Kapaklı Sanayiciler İlkokulunda kurulan toplam 6 sandıkta oy kullandı. Seçmen olduklarını gösteren belgeleri gösterdikleri takdirde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan seçmenler, Liçna Karta adı verilen Bulgaristan Devletine ait kimlik kartları ve Bulgaristan pasaportları ile sandık başına giderek oylarını kullandı.

Bulgaristan Hükümetinin Türkiye'de önceki seçimlerde kurulan sandık sayısını 75'ten 35'e düşürmesi nedeniyle oy verme işlemi öncesinde yoğunluk oluştu.

Trakya bölgesine Tekirdağ'da kurulan 6 sandık dışında Lüleburgaz, Kırklareli ve Edirne'de olmak üzere toplam 9 sandıkta oy verme işlemi gerçekleştirildi.

Sabah 07.00'de başlayan ve 20.00'ye kadar devam edecek olan oy kullanma işlemleri için sandık başına gelen çifte vatandaşlar okul önlerinde ve koridorlarında uzun kuyruklar oluşturdu. - TEKİRDAĞ

Çorlu'da binlerce kişi Bulgaristan seçimleri için sandık başına gitti
Çorlu'da binlerce kişi Bulgaristan seçimleri için sandık başına gitti
Çorlu'da binlerce kişi Bulgaristan seçimleri için sandık başına gitti
Çorlu'da binlerce kişi Bulgaristan seçimleri için sandık başına gitti
Çorlu'da binlerce kişi Bulgaristan seçimleri için sandık başına gitti
Çorlu'da binlerce kişi Bulgaristan seçimleri için sandık başına gitti
Çorlu'da binlerce kişi Bulgaristan seçimleri için sandık başına gitti
Çorlu'da binlerce kişi Bulgaristan seçimleri için sandık başına gitti
Çorlu'da binlerce kişi Bulgaristan seçimleri için sandık başına gitti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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