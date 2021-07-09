Alkollü sürücünün çarptığı 2 genç kız öldü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen ikisi de 16 yaşında olan Elif Şentürk ile Tuana Göksel, otomobil çarpması sonucu hayatlarını kaybetti. Gözaltına alınan sürücünün 1.75 promil alkollü olduğu belirlendi.