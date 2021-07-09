Alkollü sürücünün çarptığı 2 genç kız öldü
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Alkollü sürücünün çarptığı 2 genç kız öldü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen ikisi de 16 yaşında olan Elif Şentürk ile Tuana Göksel, otomobil çarpması sonucu hayatlarını kaybetti. Gözaltına alınan sürücünün 1.75 promil alkollü olduğu belirlendi.

Çorlu Çevreyolu Emlak Konutları Köprüsü altında saat 22.30 sıralarında meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmek isteyen Elif Şentürk ile Tuana Göksel'e, Cengizhan G.'nin kullandığı 34 ZB 0311 plakalı otomobil çarptı.

GENÇ KIZLAR METRELERCE SAVRULDU

Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan genç kızlar olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Elif Şentürk ile Tuana Göksel'in cansız bedenleri Çorlu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

GÖZALTINA ALININ SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Cengiz H.'nin yapılan kontrolünde 1.75 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Alkollü sürücünün çarptığı 2 genç kız öldü
Alkollü sürücünün çarptığı 2 genç kız öldü
Alkollü sürücünün çarptığı 2 genç kız öldü
Alkollü sürücünün çarptığı 2 genç kız öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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