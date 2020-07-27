Çorlu Belediyesi, Bakanlıktan 5 milyonluk hibe talep etti
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Çorlu Belediyesi, Bakanlıktan 5 milyonluk hibe talep etti

Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Güner Çetin, ihtiyaç duyulan ekip ve ekipmanları temin edebilmek için Çorlu Belediye Meclisi tarafından alınan kararlar çerçevesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan hibe talebinde bulunacaklarını söyledi.

Çorlu Belediyesi, Bakanlıktan 5 milyonluk hibe talep etti
27.07.2020 11:19 | Son Güncelleme: 27.07.2020 11:23

Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Güner Çetin, ihtiyaç duyulan ekip ve ekipmanları temin edebilmek için Çorlu Belediye Meclisi tarafından alınan kararlar çerçevesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan hibe talebinde bulunacaklarını söyledi. Başkan Çetin, taleplerinin olumlu cevaplanmasını beklediklerini söyledi.

Çorlu Belediyesi Meclisi'nin 2020 yılı Şubat, Mart, Haziran ve Temmuz aylarında düzenlenen toplantılarında Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün talebi doğrultusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 4 milyon 952 bin 500 Türk Lirası tutarında hibe destek talebinde bulunacaklarını belirten Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Güner Çetin, "Belediyemiz sınırları içinde oluşan katı ve sıvı atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilebilmesi için araç, gereç ve ekipman desteğine ihtiyacımız var. Malzeme ihtiyaçlarının giderilmesiyle birlikte derelerimizin ve yer altı sularımızı kirlenmesinin önüne geçmiş olacağız ve tarım ile hayvancılığı etkileyen, bölgede yaşayan insanlarımızın sağlığı için tehdit oluşturan unsurları ortadan kaldırmış olacağız. Özellikle katı ve sıvı atıkların gereği gibi kontrol altına alınamaması başta çocuklarımızın sağlığını tehlikeye sokmakla kalmıyor ve hastalıkların yayılmasına da zemin hazırlıyor. Bu sebeplerle gerekli çalışmaların derhal yapılması ve çevre kirliliğinin giderilmesi bakımından acilen ihtiyaç duyduğumuz 3 adet mobil atık getirme merkezi, 100 bin adet plastik çöp poşeti, 100 adet 3'lü metal çöp kutusu, 50 adet 120 litre plastik konteyner, 150 adet 240 litre plastik konteyner, 800 adet 770 litre plastik konteyner, 2 adet günlük 200 litre kapasiteli kompost makinesi, 1 adet konteyner yıkama aracı, 1 adet 13+1,5 metreküp hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu, 1 adet 1,5 metreküp hidrostatik yol süpürme makinesi, 1 adet 8.000 litrelik arazöz, 1 adet 7 metreküp yol süpürme makinesi ve 100 adet metal konteyner ihtiyacımızın karşılanabilmesi için hibe talebimizi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na göndereceğiz" diye konuştu.

Çorlu Belediyesi olarak halkımıza daha iyi hizmet sunabilmek için ihtiyacımız olan ekip ve ekipman talebimizi meclis üyelerimizin tamamının onayıyla talep ediyoruz diyen Çetin, "4 milyon 952 bin 500 Türk Lirası tutarındaki hibe destek talebimizin ilgili Bakanlık nezdinde değerlendirileceğini ümit ediyoruz. Bazı çevre belediyelerin hibe taleplerinin karşılandığını görmek bizleri mutlu ediyor ve tabii ki umutlandırıyor. Talebimizin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nezdinde karşılık bulacağını ve ihtiyaçlarımızın en kısa süre içerisinde karşılanacağını düşünüyoruz. Yapacağımız başvurunun hep birlikte takipçisi olacak ve ihtiyaç halinde taleplerimizi yenileyeceğiz" şeklinde konuştu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Manşet

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