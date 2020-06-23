Çorlu Belediye Meclisi Haziran toplantısının ikinci oturumunu gerçekleştirdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çorlu Belediye Meclisi Haziran toplantısının ikinci oturumunu gerçekleştirdi

Çorlu Belediyesi Haziran ayı olağan meclis toplantısının 2. oturumu gerçekleştirildi.

Çorlu Belediye Meclisi Haziran toplantısının ikinci oturumunu gerçekleştirdi
23.06.2020 11:00 | Son Güncelleme: 23.06.2020 11:05

Çorlu Belediyesi Haziran ayı olağan meclis toplantısının 2. oturumu gerçekleştirildi.

Çorlu Belediyesi Memduh Şevket Esendal Sahnesi'nde Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

2019 Yılı Faaliyet Raporunun oy çokluğuyla kabul edildiği meclis toplantısında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sosyal Yardım Yönetmeliği'nin görüşülmek üzere İçişleri Komisyonu'na havalesi oy birliğiyle kabul edildi.

Banka ATM ünite yerlerinin kiralanması konusunun görüşülerek 5 yıllığına kiralanmasına oy birliğiyle karar verilen meclis toplantısında yerlerin belirlenmesi konusunun ise görüşülmek üzere İmar Komisyonu'na havale edilmesine karar verildi.

Türkgücü Mahallesi'nde 11, Muhittin Mahallesi'nde 1 adet taşınmazın Milli Eğitim Bakanlığı'na tahsis edilmek üzere Maliye Hazinesi adına devir ve tescil talebini görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale eden meclis üyeleri

Çorlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde kullanılmak üzere iki ayrı yol süpürme aracı alımı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan nakdi para yardım talep edilmesi konusunu da görüşerek oy birliği ile kabul ettiler.

Meclis üyeleri ayrıca Şeyhsinan Mahallesi'nde bulunan Arpalık 2. Sokak'ın Atatürk Bulvarı ile Ruşenler Sokak arasında kalan kısmın adının Şehit Birhan Er Sokak olarak, Atatürk Bulvarı ile Eski Tekirdağ Caddesi arasında kalan kısmının adının ise Yadigar Sokak olarak değiştirilmesini içeren İçişleri Komisyonu Raporu görüşerek kabul ettiler. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor Haber
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Koronavirüs salgınında dün, dünya genelindeki günlük vaka sayısında rekor kırıldı Haber
Koronavirüs salgınında dün, dünya genelindeki günlük vaka sayısında rekor kırıldı
Ormanda bulunan kafatası ve kemikler 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait çıktı; 6 kişi gözaltına alındı Haber
Ormanda bulunan kafatası ve kemikler 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait çıktı; 6 kişi gözaltına alındı
Karabük'te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı Haber
Karabük'te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı
Taksi şoförlerinden İmamoğlu'nun 5 bin taksi projesine destek: Galericilerin rantı sona ermeli Haber
Taksi şoförlerinden İmamoğlu'nun 5 bin taksi projesine destek: Galericilerin rantı sona ermeli
İstanbul Beşiktaş'ta ekipler, maskesiz gezenlere 900 TL ceza yazdı Haber
İstanbul Beşiktaş'ta ekipler, maskesiz gezenlere 900 TL ceza yazdı
Türkiye'de ilk kez sözde Ermeni soykırımı iddialarına karşı strateji geliştirecek bir kurum oluşturuluyor
Türkiye'de ilk kez sözde Ermeni soykırımı iddialarına karşı strateji geliştirecek bir kurum oluşturuluyor
Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı
Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı
Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı
Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı
Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı
Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı
Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor
Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor
Trans bireyi öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca bayıldı
Trans bireyi öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca bayıldı
Maltepe Sahili'nde 24 yaşındaki genç, kendisini denize bıraktı
Maltepe Sahili'nde 24 yaşındaki genç, kendisini denize bıraktı
Bursa'daki selde hayatını kaybeden Kader Akbaba'nın babası, 4 yıl önce de bir oğlunu toprağa vermiş
Bursa'daki selde hayatını kaybeden Kader Akbaba'nın babası, 4 yıl önce de bir oğlunu toprağa vermiş
Manuel Pellegrini'nin menajeri: 10 gün içinde Fenerbahçe ile görüşeceğiz
Manuel Pellegrini'nin menajeri: 10 gün içinde Fenerbahçe ile görüşeceğiz
ABD'de ikinci el konut satışları mayısta beklenenden fazla düştü
ABD'de ikinci el konut satışları mayısta beklenenden fazla düştü
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 57'ye yükseldi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 57'ye yükseldi
Sel felaketinde evi hasar gören ve eşyalarını kaybeden vatandaşlara 5 bin TL yardım yapılacak
Sel felaketinde evi hasar gören ve eşyalarını kaybeden vatandaşlara 5 bin TL yardım yapılacak
Edirne Keşan'da 'Selfie yapan kadın' heykelinin elindeki telefon çalındı
Edirne Keşan'da "Selfie yapan kadın" heykelinin elindeki telefon çalındı
Sırtındaki köpeğiyle selde mahsur kalan yaşlı kadını belediye ekipleri kurtardı
Sırtındaki köpeğiyle selde mahsur kalan yaşlı kadını belediye ekipleri kurtardı
Meteoroloji, 3 il için sağanak, dolu ve hortum uyarısında bulundu
Meteoroloji, 3 il için sağanak, dolu ve hortum uyarısında bulundu
5 kişiye mezar olan faciadan yeni görüntüler! Dağ yarıldı, içinden sel suları fışkırdı
5 kişiye mezar olan faciadan yeni görüntüler! Dağ yarıldı, içinden sel suları fışkırdı
Acun Ilıcalı'dan MasterChef yarışması için ilginç istek: Lütfen başvuru yapmayın
Acun Ilıcalı'dan MasterChef yarışması için ilginç istek: Lütfen başvuru yapmayın
Vaka sayısına oranla en yüksek ölümün yaşandığı Gümüşhane'de vatandaşlar tedirgin
Vaka sayısına oranla en yüksek ölümün yaşandığı Gümüşhane'de vatandaşlar tedirgin
Türkiye'nin de üyesi olduğu NATO, 15 Temmuz'dan sonra firari FETÖ'cü Adil Öksüz'ü ağırlamış
Türkiye'nin de üyesi olduğu NATO, 15 Temmuz'dan sonra firari FETÖ'cü Adil Öksüz'ü ağırlamış
1 ton 90 kiloluk 'Çoşkun' otomobil fiyatına alıcısını bekliyor
1 ton 90 kiloluk "Çoşkun" otomobil fiyatına alıcısını bekliyor
Maç sonrası ortalık karıştı! Ahmet Ağaoğlu, Alanyaspor Kulübü çalışanlarına vurmaya kalkıştı
Maç sonrası ortalık karıştı! Ahmet Ağaoğlu, Alanyaspor Kulübü çalışanlarına vurmaya kalkıştı
Günlük burç yorumları 23 Haziran 2020 Salı
Günlük burç yorumları 23 Haziran 2020 Salı
Polisin denetimine takılan valizden 47 bin liralık kaçak elektronik sigara çıktı
Polisin denetimine takılan valizden 47 bin liralık kaçak elektronik sigara çıktı
Kocaelispor'un eski kalecisi Stingaciu yıllar sonra itiraf etti: Fenerbahçe'yi yenmek için Hagi'den para aldım
Kocaelispor'un eski kalecisi Stingaciu yıllar sonra itiraf etti: Fenerbahçe'yi yenmek için Hagi'den para aldım
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Berat Albayrak Fahrettin Koca Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sıla Ozan Açıktan Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor Okan Buruk Adem Büyük Fatih Terim Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Sel Bursa Ankara Otomobil
Şu an buradasınız: Çorlu Belediye Meclisi Haziran toplantısının ikinci oturumunu gerçekleştirdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.6.2020 11:19:25. #1.14#
title