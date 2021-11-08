Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı'ndan Keşan Belediye Başkanı'na ziyaret - Haberler
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Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı'ndan Keşan Belediye Başkanı'na ziyaret

Bültenler - Haberler | Güncel
Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı'ndan Keşan Belediye Başkanı'na ziyaret

Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Güner Çetin ve beraberindeki heyet Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nu makamında ziyaret etti.

KEŞAN, EDİRNE (Bültenler) - Ziyarette; 14 Kasım günü Bulgaristan'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve bu seçimlerde ilk kez Türk Asıllı Cumhurbaşkanı bir Mustafa Karadayı'ya destek istendi.

Helvacıoğlu, "Seçimlerde Keşan'ımızda da ilk kez sandık kurulacak. Keşan ve köylerinde 200'e yakın Bulgaristan vatandaşımız Keşan Lisemizde oy kullanacak. Keşan'ımızda yaşayan Bulgaristan kimliğine sahip vatandaşları sandığa davet ediyoruz. Keşan Lisemizdeki sandıkta 07.00-20.00 saatleri arasında oy kullanabilirsiniz." dedi.

Güner Çetin misafirperverliği nedeniyle Mustafa Helvacıoğlu'na teşekkür ederek, Bulgaristan kimliğine sahip vatandaşları oy kullanmaya davet etti.

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