Coreker Yaylası'nda doğal mantarlar çıkmaya başladı

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- Coreker Yaylası'nda doğal mantarlar çıkmaya başladı Erzurum'un Olur ilçesi Ormanağzı köyü Coreker ve Şamattur Yaylasında doğal Kültür mantarı olan kuzu göbeği mantarı çıkmaya başladı.

- Coreker Yaylası'nda doğal mantarlar çıkmaya başladı

ERZURUM - Erzurum'un Olur ilçesi Ormanağzı köyü Coreker ve Şamattur Yaylasında doğal Kültür mantarı olan kuzu göbeği mantarı çıkmaya başladı. İlkbaharda yöre halkı özellikle yaylalara çıkarak kuzu göbeği mantarını topluyorlar. Bu sene mevsim hava sıcaklığının soğuk gitmesinden dolayı mantarların çıkması geç kaldı.

Olur Ormanağzı köyü Coreker yaylasında ikamet eden İsmail Aydın, "Coreker yaylasında kültür organik mantarlar Nisan ayının sonlarına doğru çıkardı bu sene havalar soğuk gitti mantarların çıkması geç kaldı. Mantarlarımız doğaldır herkesin yemesini isterim" dedi.

Kenan Aydın, "Şamatur yaylasına doğal kültür mantarı toplamaya geldik havaların soğuk gitmesi nedeni ile pek fazla çıkmamış biz tadımlık olarak topladık. Tadını merak edenler bir hafta on gün sonra gelirseler çok daha fazlasına rastlarlar herkesin bu tadı tatmasını isteriz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DURSUN MURAT AYDIN