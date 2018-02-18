Çorbacıda Silahlı Kavga: 3 Yaralı

İstanbul Ataşehir'de bir çorbacıda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 04.30 saatlerinde, Atatürk Mahallesi, Ataşehir Bulvarı'nda bulunan bir çorbacıda meydana geldi. İki grup arasında tartışma yaşanan tartışma sırasında bir şahıs, belinden çıkarttığı silah ile Zafer Üstün ve Özkan Olgaç'ı bacağından yaraladı. Seken kurşunlardan biri de kavgayı ayırmak üzere olay yerine gelen güvenlik görevlisi Güven Beybağ'ın bacağına isabet etti. Saldırganlar olay yerinden araçla uzaklaşırken çevredekiler durumu polise bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de ilk müdahalenin ardından yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Görgü tanığı Halil Bakır, "Arkadaşlar tartıştılar, iyice kavga büyüdü cam, çerçeve kırdılar. Ondan sonra silah çıkarttı biri, ilk içeride başladı sonra dışarıda da ateş etti. Daha sonra arabaya atlayıp gittiler. Vurulanlardan birisi güvenlik görevlisi olaya müdahale etmek isterken o da vuruldu" dedi.

Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Olay yerindeki incelemeler devam ediyor.

(Aydemir Kadıoğlu/İHA)