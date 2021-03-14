Çorapların arasına sakladığı uyuşturucuyla insanları zehirleyecekti
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Çorapların arasına sakladığı uyuşturucuyla insanları zehirleyecekti

14.03.2021 17:17 | Son Güncelleme: 14.03.2021 17:34

- Çorapların arasına sakladığı uyuşturucuyla insanları zehirleyecekti Amasya'nın Merzifon ilçesinde uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli şahıs tutuklandı.

- Çorapların arasına sakladığı uyuşturucuyla insanları zehirleyecekti

AMASYA - Amasya'nın Merzifon ilçesinde uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, bir şahsın ilçeye uyuşturucu getirerek satışa sunacağı ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir çalışma başlattı. Gece saatlerinde harekete geçen narkotik ekipleri, fiziki ve teknik takibin ardından şüpheli aracı uygulama noktasında durdurdu. Durdurulan araçta ve araç içerisinde bulunan şüpheli 1982 doğumlu H.İ.'nin üzerinde ve eşyalarında arama yaptı. Detaylı bir şekilde arama yapan ekipler, sırt çantasının içerisinde çorapların arasına gizlenen, ağırlığı 39 gram gelen metamfetamin ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli şahıs, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adli mercilere sevk edildi.

"Uyuşturucu ticareti yaptığı" iddiasıyla nöbetçi mahkemeye çıkarılan H.İ. tutuklanarak cezaevine konuldu.

Çorapların arasına sakladığı uyuşturucuyla insanları zehirleyecekti
Çorapların arasına sakladığı uyuşturucuyla insanları zehirleyecekti
Çorapların arasına sakladığı uyuşturucuyla insanları zehirleyecekti
Çorapların arasına sakladığı uyuşturucuyla insanları zehirleyecekti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YAŞAR BAŞKURT

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