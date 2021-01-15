Çorap hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
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Çorap hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

15.01.2021 11:33 | Son Güncelleme: 15.01.2021 12:12

Başkentin en işlek caddelerinden birindeki seyyar satıcı tezgahından yapılan hırsızlık, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Başkentin en işlek caddelerinden birindeki seyyar satıcı tezgahından yapılan hırsızlık, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, seyyar tezgahın yanına gelen ve bir müddet burada bekleyip etrafı izleyen zanlının torba içindeki çorapları alarak uzaklaşması yer alıyor.

Sıhhiye Köprüsü'nün altında çorap tezgahı açan Aytaç Yılmaz, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iş bulmadığını ve ailesinin geçimini sağlamak için seyyar satıcılık yaptığını söyledi.

Yılmaz, yaklaşık 4 aydır çorap sattığını, bu süre boyunca tezgahından 2 kez hırsızlık yapıldığını belirtti.

Yaşadığı son hırsızlığın tezgahını önüne kurduğu büfenin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdığını anlatan Yılmaz, sermayesini kaybetmekten duyduğu mağduriyeti dile getirdi.

Yılmaz, "Mağdur durumdayım, yetkililerin bu konuda yardımını bekliyorum." dedi.

Çorap hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
Çorap hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
Çorap hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
Çorap hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

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