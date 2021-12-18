Çöpten çöp torbası üretimi

İSTANBUL (DHA) - Atık ürünleri geri dönüşüm tesisinde dönüştürdükten sonra hammaddeye çeviren ve çöp torbası üreten fabrika, çöpten çöp torbası üretimiyle dikkatleri üzerine çekiyor. İstanbul Kıraç'ta kurduğu fabrikada 200'den fazla çalışanı ile birlikte geri dönüşümden elde ettiği hammadde ile enerji kaybını minimum düzeylere indiren ve doğayı koruyan bir çalışma yürüttüklerini söyleyen Fatih Canpolat, "12 farklı ülkeye ihracatımızla hem ülke ekonomisine, hem de istihdama katkı sunuyoruz" dedi.

Çöp torbası tüketen kamu kurum ve kuruluşlarına malzeme tedarik ettiklerini söyleyen Tesla Plastik Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Canpolat, "Fabrikamız geri dönüştürülebilen atıklardan elde ettiği hammadde ile kendi bünyesinde çöp torbası ürettiğinden dolayı dışa bağımlı bir hammaddecilik yapmamaktadır. Bu da çöp torbası tüketen sektörlere artı bir fiyat avantajı sağlamaktadır" diye konuştu.

"PANDEMİ SÜRECİNDE TEK BİR İŞÇİ BİLE ÇIKARMADIK"

Kaliteli ürünün, kaliteli bir hammadde ve kullandığı yüksek teknoloji makineler ile mümkün olduğuna da vurgu yapan Canpolat, güçlü sermaye birikimi ve sürekli gelişen yapısıyla, kuruluşundan günümüze dek geçen kısa sürede, sektörde markalarını en üst sıralara taşımanın haklı gururunu yaşadıklarını söyledi. Tesla Plastik, Florex markasıyla ürettiği çöp torbalarını Türkiye'nin yanı sıra 12 ülkeye de ihracat gerçekleştiriyor. Canpolat, Çevre Dostu misyonuyla üretim yapan fabrikanın Çevko üyesi olduğunu da ekledi.