Çöpçüler Kralı nerede çekildi? Çöpçüler Kralı ne zaman, hangi yılda çekilmiştir?
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Yönetmenliğini Zeki Ökten'in yaptığı başrolünde usta oyuncuların yer aldığı Çöpçüler Kralı, bu akşam televizyon kanallarının sinema kuşağında yer alacak filmlerden biri olacak. Çöpçüler Kralı nerede çekildi sorusu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Film hakkında Çöpçüler Kralı ne zaman çekildi? sorularının yanıtı merak ediliyor. Peki, Çöpçüler Kralı nerede, hangi semtte çekildi?
Çöpçüler Kralı nerede çekilmiştir, Çöpçüler Kralı ne zaman çekildi soruları filmseverler tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Yerli komedi yapımlarından Çöpçüler Kralı filmi döneminin dışında da hayli ilgi görmeye devam ediyor. Filmin başrollerinde Kemal Sunal, Şener Şen ve Ayşen Gruda yer alıyor. Peki, Çöpçüler Kralı filmi oyuncu kadrosunda kimler var?
Zabıta amiri, görevinin verdiği yetkileri zorlayarak esnafın ve çöpçünün üzerinde büyük bir baskı kurar. Aynı mahallede oturan Hacer ise temizlikçilik yapmaktadır. Hacer'e âşık olan zabıta amiri, annesinin tepkisiyle karşılaşır. Mahallenin çöpçüsü Apti de Hacer'e âşıktır, ama parası yoktur. Bir gün yanlışlıkla girdiği bir gazino, kötü şansını bir anda değiştirir.
Sevilen film Çöpçüler Kralı, Güneşli Sokak, Cihangir ve çevresinde çekildi. Hala Şakir'in evinin olduğu apartman da Güneşli Sokakta yer alıyor.
- Kemal Sunal - Apti Şakrak
- Şener Şen - Zabıta Şakir
- Ayşen Gruda - Hacer
- İhsan Yüce - Hacer'in Babası
- Erdal Özyağcılar - Hacer'in Büyük Abisi
- Türker Tekin - Kapıcı İsmail
- İlyas Salman - Kapıcı Şemsi
- Nejat Gürçen - Gazino Patronu
- İhsan Bilsev - Patronun Adamı
- Muadelet Tibet - Hanife Teyze
- Salih Sarıkaya - Kahveci
- Nezahat Tanyeri - Şakir'in Annesi
- Nermin Özses - Hacer'in Annesi
- Ertuğrul Bilda - Apartman Sakini
- Selim Naşit - Bakkal