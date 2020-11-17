Çöp toplama hastalığı nedir? Dispozofobi hastalığı nedir?
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Çöp toplama hastalığı nedir? Dispozofobi hastalığı nedir?

17.11.2020 22:20 | Son Güncelleme: 17.11.2020 22:24
Çöp toplama hastalığı nedir? Dispozofobi hastalığı nedir?

Masumlar Apartmanı çöp toplama hastalığı nedir? Dispozofobi hastalığı nedir?

Masumlar Apartmanı Han'ın hastalığı dispozofobinin tedavisi nedir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Dizideki karakterlerin psikolojik rahatsızlık.

DİSPOZOFOBİ NEDİR?

Dispozofobi, kompulsif biriktirme hastalığı, istifçilik de denilen bu sorun, değersiz, sağlıksız, kullanılmayan tüm eşyaların biriktirilmesi ve atılamaması durumuna denir. Tutumlu olmak, bazı eşyaları ileride lazım olabilir düşüncesi ile saklamak biriktirme hastalığı değildir. Biriktirme hastalığında, toplanan ve bir türlü atılamayan eşyalarda bir düzensizlik ve tutarsızlık vardır. Bu yüzden koleksiyonculuktan da çok farklıdır. Kolleksiyonerler, sadece bir ya da birkaç alanla alakalı eşyaları toplarlar. Üstelik toplanan eşyalarda bir düzen ve intizam vardır. Hobilerini belirli bir disiplinle yürütürler.

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