Çöp sandığı torbadan para çıkan otobüs şoförü 4 bin 900 lirayı sahibine ulaştırdı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de bir halk otobüsü sürücüsü, araç temizliği sırasında çöp sandığı torbanın içinde bulduğu 4900 lirayı sahibine teslim etti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre Teleferik-Servergazi Hastanesi hattındaki halk otobüsünde çalışan Rıdvan Çelik, son durakta araç temizliği yaptığı sırada 4900 lira olan poşet buldu.

Bu sırada otobüs işletmesini arayan Şükran Bilginç'in, parasını kaybettiğini ihbar etmesinin ardından kadına ulaşan Çelik, para dolu poşeti sahibine teslim etti.

Çelik, son durakta otobüsü kontrol ederken poşet gördüğünü belirterek "Otobüsün içine çöp atmışlar diye kızdım. Poşeti aldığımda ise parayı gördüm. Hemen parayı aldım hat amirime bilgi verdim, para bulduğumu söyledim. Allah'tan sahibi bulundu. Helal paraymış." ifadesini kullandı.

Şükran Bilginç de şoför ve şirket yetkililerine teşekkür etti.

Öte yandan otobüs sürücüsünün parayı bulma anını güvenlik kamerası kaydetti.