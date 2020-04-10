Çöp modası: Covid-19 nedeniyle evde kalanlar, bu durumu nasıl eğlenceli hale getiriyor? Günler, hatta haftalar süren karantina süreci, kimilerini bunaltırken kimileri de bu durumu farklı yöntemlerle eğlenceli hale getirmeye çalışıyor

Koronavirüsün yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında dünya genelinde milyonlarca insan bir anlamda evlerinde 'hapsolmuş' durumda. Ancak günler, hatta haftalar süren karantina süreci, kimilerini bunaltırken kimileri de bu durumu farklı yöntemlerle eğlenceli hale getirmeye çalışıyor. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com