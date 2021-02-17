Çöp konteynerine saklanan çocuk, şoförün dikkati sayesinde ölümden döndü

Amerika'da arkadaşları ile saklambaç oynayan 7 yaşındaki Elias Quezada, saklanmak için çöp konteynerini tercih etti. Çöp arabasıyla konteyneri boşaltan şoför, son anda araç kamerasında canlı bir şey fark edince küçük çocuğun hayatını kurtardı.

Amerika'nın Florida eyaletinde yaşayan ve arkadaşlarıyla babaannesinin evinin önünde saklambaç oynayan 7 yaşındaki Elias Quezada, saklanmak için çöp konteynerinin içine girdi. Durumdan habersiz olan çöp toplama aracı şoförü, aracın kaldıracını kullanarak içinde çocuk olan konteyneri aracın arka kısmına boşalttı.

KAMERADA BİR NESNE GÖRMÜŞ

Aracın ucu sivri hidrolik kapağını çalıştıran şoför, arabanın kamerasında hareket eden bir nesne gördü ve hemen çöp toplama aracının arkasına geçti. Aracın arkasına geçen şoför Waldo Fidele, çocuğu görür görmez tehlikeli yerden çıkardı.

"BİR AN ÖLECEĞİMİ DÜŞÜNDÜM"

Hiç vakit kaybetmeden sağlık ve polis ekiplerini arayan Fidele, çocuğun kendisine iyi olduğunu söyleyince rahatladığını söyledi. Yaşadığı korku dolu dakikaları anlatan çocuk, "Bir an öleceğimi düşündüm." dedi. En ufak bir yara bile almadan facianın eşiğinden dönen çocuğun babaannesi Carmen Salazar, çöp toplama aracı şoförüne teşekkür etti.