Çöp kamyonunun altında kalan yaşlı adam öldü
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Çöp kamyonunun altında kalan yaşlı adam öldü

Çöp kamyonunun altında kalan yaşlı adam öldü
Demirören Haber Ajansı / Davut CAN - Haberler | Güncel

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, geri manevra yapan çöp kamyonunun altında kalan Ali Çöl (83), hayatını kaybetti.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, geri manevra yapan çöp kamyonunun altında kalan Ali Çöl (83), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 11.00 sıralarında 3796 Sokak'ta meydana geldi. Yalnız yaşayan 5 çocuk babası Ali Çöl, kendisine yakın sokakta oturan kızını ziyaret etmek için evden çıktı. Karabağlar Belediyesi'ne ait T.K. yönetimindeki 35 APM 917 plakalı çöp kamyonu, geri manevra yapınca Çöl'ü altına aldı. Uyarılar üzerine şoför aracı durdurdu. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Çöl'ün hayatını kaybettiği belirlendi.Çöl'ün cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Çöp kamyonunun şoförü T.K. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.


Çöp kamyonunun altında kalan yaşlı adam öldü
Çöp kamyonunun altında kalan yaşlı adam öldü
Çöp kamyonunun altında kalan yaşlı adam öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut CAN

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