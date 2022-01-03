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Çöp ayrıştırma makinesine düşen köpek kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde çöp ayrıştırma makinesine düşen köpek son anda fark edilerek kurtarıldı.

TOKAT (İHA) - Tokat'ın Reşadiye ilçesinde çöp ayrıştırma makinesine düşen köpek son anda fark edilerek kurtarıldı.

Reşadiye ilçesinde çöplükte bulunan sahipsiz köpekleri besleyen hayvan severler beklemedikleri manzara ile karşılaştı. Erol Özden ile Adem Sağlam çöp ayrıştırma makinesinden gelen sesleri duydu. Sesin geldiği tarafa yönelen hayvanseverler makinenin içinde bir köpek olduğunu fark etti. Adem Sağlam, makinenin içine girerek köpeği bulunduğu yerden çıkarmak için harekete geçti. Çöplerin içindeki köpeği yakalayan Sağlam, hayvanın beline bağladığı ağ yardımı ile makineden çıkarttı. Sokak köpeklerinin kurtarma anını izlemesi ise kameralara yansıdı.

(Sedat Özata/ İHA)

Çöp ayrıştırma makinesine düşen köpek kurtarıldı

Çöp ayrıştırma makinesine düşen köpek kurtarıldı

Çöp ayrıştırma makinesine düşen köpek kurtarıldı

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