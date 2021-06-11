Control kaç GB? Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu Control oldu!
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Control kaç GB? Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu Control oldu!

Control kaç GB? Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu Control oldu!
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Bu hafta Epic Games Store'da Control ücretsiz oldu. Ücretsiz bir Epic Games Store hesabına sahip olanlar, Remedy Entertainment tarafından geliştirilen 2019 aksiyon-macera oyunu Control'e 17 Haziran 2021'e kadar ücretsiz olarak ulaşılabilir. Control kaç GB? Control sistem gereksinimleri nelerdir? Control kaç TL?

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu belli oldu ve erişime açıldı. Epic Games Store'da aynı zamanda 17 Haziran'a kadar sürecek olan Mega Satış etkinliği de yer alıyor. Vitrinde Genshin Impact'in tanıtımı yapılıyor.

Yayıncı 505 Games ve geliştirici Remedy Entertainment tarafından piyasaya sürülecek olan Control Ultimate Edition, yakında ulaşılabilir olacak. İlk olarak Steam'e çıkışını yapacak oyun, Epic Games, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series X için de sunuldu.

Control, The Game Awards 2019'da sekiz aday sahibiydi.

Control kaç GB? Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu Control oldu!

CONTROL SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

  • İşletim Sistemi: Windows 10, 64-bit
  • İşlemci: Intel Core i5-7600K/ AMD Ryzen 5 1600X
  • Bellek: 16 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1660/1060/ AMD Radeon RX 580 AMD | For Ray Tracing: GeForce RTX 2060
  • DirectX: Sürüm 12

CONTROL KAÇ GB?

Control 42 GB kullanım alanı istemektedir.

CONTROL KAÇ TL?

Epic Games Store'da 399,00 TL'den ön siparişe açılan Control'ün fiyatı indirimle 99 TL'ye indirilmişti. Epic Games Store'da 399,00 TL'den ulaşılabilir olan oyun, şu an ücretsiz.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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