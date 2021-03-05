Contra Pusu sözleri! Contra 'Pusu' rap şarkısı sözleri nelerdir?

Contra'nın yeni şarkısı pusu çıktı. Kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni alan şarkının sözleri merak edildi. Peki Contra - pusu sözleri nelerdir? Contra Pusu rap şarkısı sözleri nelerdir?

Contra'nın Pusu şarkısı sözlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

CONTRA - PUSU SÖZLERİ

başım girer boyumdan büyük belalara

yerim pusular düşüp tenhalara

son gecenin yok sabahı derler

inan buna dalmadan uzaklara

bırak olsun mevzular bahis

dumanımdan duvarlar is

bu ara var bi gidesim usulca bırakıp her kulağa bi giz

su olup katarım canıma can

küserim dağlara falan

güvenine çiğ düşer bi sabaha karşi sapmadan zaman

kesilmez ardim arkam

odam gibi yine saçim başim dağinik

saat yedi uykum kaçik bütün işiklar açik

ayna doldurdum evi yapar diye kalabalik

yumruklarim açar yüzümde kapanmayan yaralar

pansumanlar boş arzuhaller

ararken huzur bi tutam

duruldum sanmam ki her gece başim girer boyumdan büyük belalara

fark etmez kalsin arada buz

yaz kaydet bas yaralarina tuz

astarin ucuz yüzünden onu da satma yarina mahsus

havada pus

şuyu vuku bulunca şakaya vur

arama dur

hepimiz için bi çikar yol budur

çiğlik çiğliğa yanadur

rahat vermez ne para ne pul

eriyince şuur "af buyur yetiş" dersin beklentinse yağmur

üstümde garip bakişlar

elimse görünür her açidan

gebersem de rest derim çikip mezarimdan

öyleyse bu komik bas bayaği

cidden ölüysem şu an

dediğimi yaparmişim demek hala

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

Contra Pusu şarkısı 5 Mart Cuma günü Youtube'a yüklenmiştir. Kısa sürece 100 bin izlenmeyi geçmiştir ve 20 binden fazla beğeni almıştır. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir.

beat: Tanerman

mix & master: Can Volkan

video edit: Amon