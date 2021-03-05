Contra Pusu sözleri! Contra 'Pusu' rap şarkısı sözleri nelerdir?
Contra'nın yeni şarkısı pusu çıktı. Kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni alan şarkının sözleri merak edildi. Peki Contra - pusu sözleri nelerdir? Contra Pusu rap şarkısı sözleri nelerdir?
Contra'nın Pusu şarkısı sözlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
CONTRA - PUSU SÖZLERİ
başım girer boyumdan büyük belalara
yerim pusular düşüp tenhalara
son gecenin yok sabahı derler
inan buna dalmadan uzaklara
bırak olsun mevzular bahis
dumanımdan duvarlar is
bu ara var bi gidesim usulca bırakıp her kulağa bi giz
su olup katarım canıma can
küserim dağlara falan
güvenine çiğ düşer bi sabaha karşi sapmadan zaman
kesilmez ardim arkam
odam gibi yine saçim başim dağinik
saat yedi uykum kaçik bütün işiklar açik
ayna doldurdum evi yapar diye kalabalik
yumruklarim açar yüzümde kapanmayan yaralar
pansumanlar boş arzuhaller
ararken huzur bi tutam
duruldum sanmam ki her gece başim girer boyumdan büyük belalara
fark etmez kalsin arada buz
yaz kaydet bas yaralarina tuz
astarin ucuz yüzünden onu da satma yarina mahsus
havada pus
şuyu vuku bulunca şakaya vur
arama dur
hepimiz için bi çikar yol budur
çiğlik çiğliğa yanadur
rahat vermez ne para ne pul
eriyince şuur "af buyur yetiş" dersin beklentinse yağmur
üstümde garip bakişlar
elimse görünür her açidan
gebersem de rest derim çikip mezarimdan
öyleyse bu komik bas bayaği
cidden ölüysem şu an
dediğimi yaparmişim demek hala
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
Contra Pusu şarkısı 5 Mart Cuma günü Youtube'a yüklenmiştir. Kısa sürece 100 bin izlenmeyi geçmiştir ve 20 binden fazla beğeni almıştır. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir.
beat: Tanerman
mix & master: Can Volkan
video edit: Amon