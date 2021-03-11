Conqueror's Blade'in Vikings temalı 7. sezonu: Wolves of Ragnarok geliyor!

MY.GAMES ve Booming Tech, Conqueror's Blade'in vikings temalı sezonunun 18 Mart'ta başlayacağını duyurdu. Yapılacak güncelleme tamamen ücretsiz olacak ve yeni sürüm iki hafta içinde başlayacak. Bugün yayınlanan Sezon VII: Wolves of Ragnarok'un resmi fragmanı, sinematik görüntüler eşliğinde korkunç bir kehanetin başlayacağı yeni bir savaş çağını anlatıyor.

Oyunu bugün ön sipariş veren herkes, yeni sezon Ragnarok'ta bulunan Thegn Kahraman Süslemesi'nin kilidini açarak anında kullanabilecek.

CONQUEROR'S BLADE SEZON 7: WOLVES OF RAGNAROK HİKAYESİ

ÜÇ YENİ ÜNİTE: KUZEY

Ungverija savaşın eşiğindeyken ve kapıları tırmalayan kurtlar ile savaşçılara ihtiyacınız var. VII.Sezonda, bir zamanlar dalgalara hükmeden ve Avrupa kıyılarına ve ötesine baskınlar yapan vahşi Vikinglerden esinlenerek üç yepyeni birim geliyor. Ordularınızı Kuzeyliler ile güçlendirmek için sezon boyunca Birim Mücadelelerini tamamlayın, ardından yanınızda deneyimli savaşçılarla yeni bir Mevsimsel Harekata başlayın!

YENİ BİR HARİTA BESIEGE

Kuzeyliler, kuşatma savaşı sanatında çok bilgili, başarılı taktikçilerdir. Kılıçlarınızı ve motorlarınızı harekete geçiren Allfather'ın şiddetli öfkesi ile, İskandinav mimarisinden ve yerleşim yerlerinden esinlenen yepyeni bir 15'e 15 Kuşatma Savaşı haritasını savunun veya kuşatma altına alın!

YENİ ÖZELLİK: KOŞULAR

Kahin Rünlerinizde hangi kaderi ortaya çıkaracak? VII. Sezonda yeni olan Rünler, sağlık, saldırı ve savunma gibi özellikleri iyileştirmenin yanı sıra başka özel bonuslar sağlamak için savaş ağanızın silahına, miğferine ve zırhına takılabilen kutsal eserlerdir . Conqueror's Blade'de özelleştirme ve strateji için tamamen yeni olanaklar sunan bir dizi Rün herhangi bir zamanda donatılabilir!