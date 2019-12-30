ÇOMÜ 'Uluslararası Dünya Helal Zirvesi'nden ödüllerle döndü
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ÇOMÜ 'Uluslararası Dünya Helal Zirvesi'nden ödüllerle döndü

Uluslararası Dünya Helal Zirvesi çerçevesinde gerçekleştirilen yarışmaya katılan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları öğrencileri madalyalarla döndü.

30.12.2019 17:01 | Son Güncelleme: 30.12.2019 17:06
ÇOMÜ 'Uluslararası Dünya Helal Zirvesi'nden ödüllerle döndü

Uluslararası Dünya Helal Zirvesi çerçevesinde gerçekleştirilen yarışmaya katılan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları öğrencileri madalyalarla döndü. Yarışmaya balık kategorisinde ferdi olarak katılan Mahsum Cengiz ve Çayan Gül merit madalya kazanırken, Rana Ateş-Fahrettin Yılmaz-Nihat Kuruk ise "22 Yaş Altı Ekip" yarışmasına katılıp bronz madalya alarak büyük bir başarıya imza attı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
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