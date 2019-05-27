ÇOMÜ, Özbekistan'da eğitim fuarına katıldı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Özbekistan'da düzenlenen eğitim fuarında yer aldı.

ÇOMÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kafkasya Üniversiteler Birliği (KÜNİB) tarafından düzenlenen eğitim fuarı, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te gerçekleştirildi.

Rektör Prof. Dr. Sedat Murat'ın da katıldığı fuara, Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er, Türkiye'den 30'a yakın üniversiteden rektör, yönetici, akademisyen, Özbek üniversitelerinden akademik personel ve yöneticilerle çok sayıda davetli katıldı.

Özbek öğrencilerin Türkiye'deki üniversitelerde eğitim almaları ve Türk üniversitelerinin olanaklarının Özbekistan'da tanıtılması amacıyla düzenlen fuarda, Dış İlişkiler Koordinatörlüğü personeli öğretim görevlisi Çağrı Ege ve Turizm Fakültesi öğrencisi Zahira Yusufhojaeva, ÇOMÜ standında görev aldı.

Kaynak: AA