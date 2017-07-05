Çomü'lü Öğrenci Olimpiyat Aday Kadrosuna Çağrıldı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) 2. sınıf öğrencisi Buse Aygün, Tokyo 2020 Yaz Olimpiyatları'na katılmak üzere oluşturulan olimpiyat aday kadrosuna çağrıldı.



Üniversiteden yapılan açıklamada, daha önce yüzme, koşu ve triatlon gibi branşlarda Türkiye şampiyonluğu, Balkan beşinciliği, Avrupa altıncılığı gibi başarıları olan Aygün'ün Tokyo 2020 Yaz Olimpiyatları'na katılması durumunda triatlon branşında Türkiye'yi temsil edeceği belirtildi.



Buse Aygün ise, başarı hikayesinin 9 yaşında bir tatil esnasında havuzda boğulma tehlikesiyle başladığının ifade ederek, şunları kaydetti:



"9 yaşındayken bir tatil beldesindeki havuzda boğulma tehlikesi atlatmamla birlikte spor hikayem başladı. Yüzme bilmeden girdiğim havuzda can simidi yardımıyla suyun üzerinde dururken birden bire simidin belimden çıkmasıyla suda çırpınmaya başlamıştım. Bunu gören abim suya atlayıp hayatımı kurtardı. Önceleri duş alırken bile nefes alamaz durumdayken başımdan geçen bu olaydan sonra ailem beni yüzme kursuna kayıt ettirdi. Kurstaki antrenörler 'bu kızdan yüzücü olmaz, boşuna uğraşmayın' diyorlardı. Ben de onlara, yüzmede başarılı olabileceğimi göstermek istiyordum. Bu konuda bana en büyük desteği ailem verdi. Yaklaşık 9 yıl boyunca profesyonel olarak yüzdüm ve birçok başarı elde ettim."