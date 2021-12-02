ÇOMÜ'den Hakkari'ye Uzanan Destek

HAKKARİ (Bültenler) - Hakkari'nin Merkez ilçesinde bulunan Durankaya Beldesi İlkokulu'nda eğitim gören 25 minik için bot, mont, pantolon tedarik edildi. Kısa sürede kampanyayı tamamlayan gönüllü öğrenciler, kıyafetleri paketleyerek kargolama işini üstlendi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi adı altında gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projelerinde bir mutlu son daha yaşandı. Hakkari'nin Merkez ilçesine bağlı Durankaya Beldesi İlkokulu'nda eğitim gören 25 minik için buluşan gönüllü öğrenciler; bot, mont ve pantolonları paketleyerek hediyeleri kargoya teslim ettiler.

20 Kasım tarihinde başlatılan destek kampanyası, gönüllü öğrencilerin itinalı çalışmasıyla bir haftada tamamlandı. Soğuk kış aylarının başlaması ile artan kış ihtiyaçları Sosyal Sorumluluk Projelerinden Sorumlu Rektör Danışmanı Doç. Dr. Hicran Özlem ILGIN ve Öğr. Gör. Şaziye Ceren ULUPINAR önderliğinde tedarik edildi. Etkinliğe Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde bulunan farklı fakülte ve bölümde eğitim gören çok sayıda öğrenci katıldı.

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