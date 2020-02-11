ÇOMÜ'de Tahirova süt koyunu, bir batında 4 yavru doğurdu

11.02.2020 10:58 | Son Güncelleme: 11.02.2020 10:59

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Ziraat Fakültesi Çiftliği'nde yetiştirilen 'Tahirova' ırkı süt koyunu tek batında 4 yavru dünyaya getirdi.

ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Çiftliği Hayvansal Üretim Uygulama ve Araştırma Birimi'nde 2020 yılı doğum sezonunda şu ana kadar doğum yapan 51 koyun 102 kuzu dünyaya getirdi. Buna göre doğuran koyun başına kuzu verimi 2 olarak gerçekleşti.

'SAĞLIKLI BİR 'TAHİROVA' GENOTİPİ OLUŞTURMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR'ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Çiftliği Hayvansal Üretim Uygulama ve Araştırma Birimi yetkilisi Doç. Dr. Cemil Tölü, söz konusu koyun ırkıyla ilgili ÇOMÜ Ziraat Fakültesi'nin yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler vererek, "Tahirova adıyla anılan koyun ırkı; yıllar önce Almanya 'dan getirilen Alam süt koyunu olarak bilinen Ost Friz koyununun, yerli ırktan Kıvırcık koyunu ile melezlenmesi yoluyla elde ediliyor. Tahirova yüzde 75 Ost Friz ve yüzde 25 Kıvırcık kan derecesine sahip bir ırk. Bu ırkı çalışmak için yürütücülüğü üstlendiğim Süt Koyunculuğunu Geliştirme Projesi'ni hazırladık ve bu proje BAP desteği aldı. Proje ile birlikte Tahirova (Karacabey TİGEM'den alınan) ve Ost Friz (Almanya'dan getirilen) koyunları ile 'çevirme melezlemesi' yoluyla yüksek düzeyde Ost Friz kan derecesine sahip, süt ve döl verimi yüksek, erken gelişerek erken damızlıkla kullanılabilen sağlıklı bir 'Tahirova' genotipi oluşturma çalışmaları devam ediyor" dedi.'SÜT KOYUNU GENOTİPİNDE DE MARKA OLMA YOLUNDA HIZLA İLERLEMEKTEYİZ'Doç. Dr. Cemil Tölü, Tahirova koyunlarının verimliliği artırdığını belirterek, "Çiftliğimizde yetiştirilen Tahirova genotipimiz yüzde 75-98 Ost Friz ve hatta yüzde 100 saf Ost Friz koyunlarımız olduğu için döl verimi doğuran koyun başına 1,6-2,0 (yüzde 160-200) kuzu arasında değişmesi bekleniyor. Zira Ost Friz koyunlarında döl verimi yüzde 205 olarak bilinmektedir. Dolayısıyla birimdeki koyunların Ost Friz kan dereceleri arttıkça döl verimi artmaktadır. Ancak döl verimine genetiğin yanında bakım-besleme, koç-koyun eşleştirme düzenlemeleri vb. çevre koşulları da etkili olmaktadır. Birimde, Zootekni Bölümü ağırlıklı olmak üzere Ziraat Fakültesi ve diğer birim öğrencilerinin lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim çalışmaları, araştırma projeleri ve çiftçilere yönelik demonstrasyon uygulamaları yapılmaktadır. Birimde Türk Saanen keçileriyle birlikte yetiştirilen Tahirova koyunlarının ihtiyaç fazlası 'damızlık' ve 'elit' nitelikli olarak yetiştiricilerimize arz edilmektedir. Yetiştiricilerimizden büyük ilgi gören damızlıklarımız 5-6 bin TL'ye kadar varan fiyatlarla satılabilmektedir. Birimimizde benzer yaklaşımla geliştirilen 'Türk Saanen"' genotipinde ülkemizde 1 numaralı marka olduğumuz gibi, süt koyunu genotipinde de marka olma yolunda hızla ilerlemekteyiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA