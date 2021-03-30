Çomoğulları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği genel kurulu yapıldı
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Çomoğulları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği genel kurulu yapıldı

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Çomoğulları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği genel kurulu yapıldı

Çomoğulları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği genel kurul toplantısı yapıldı.

Çomoğulları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği genel kurul toplantısı yapıldı.

Dernek merkezinde yapılan genel kurulda Dernek Kurucu Başkanı Yavuz Çomaklı başkanlığa seçildi.

Divan başkanlığını Zekiye Çomaklı, divan başkan yardımcılığını Veysel Çomaklı ve divan katipliğini Haktan Çomaklı'nın yaptığı genel kurulda Başkan Harun Çomaklı, derneğin üç yıllık çalışmaları hakkında bilgi verdi. Daha sonra denetim kurulu üyesi Emin Çomaklı tarafından derneğin denetim raporu okundu ve ibra edildi. Ardından Başkan Harun Çomaklı tarafından tahmini bütçe değerlendirildi ve kabul edildi. Başkan Harun Çomaklı derneğin faaliyetlerini anlattığı konuşmasında, "Şehir, kültür, ve eğitim alanında çok güzel fikirler üretilmesine rağmen pandemiden dolayı faaliyetlerimizi istediğimiz gibi gerçekleştiremedik" dedi.

Genel kurula katılan üyelerin tamamının oyunu alarak yeniden başkan seçilen Yavuz Çomaklı, "Çomoğulları ailesi olarak ülkemizin, ilimizin ve ilçemizin adını onurunu ve ağır sorumluluğunu taşıyoruz, yönetimimiz ve tüm üyelerimiz de bu bilinçle hedeflerimiz doğrultusunda gönüllerini ortaya koymaktadırlar" dedi.

Çomaklı, "Kurula telefonla katılan Prof. Dr Ömer Çomaklı, Ankara'dan teşrif eden ERKADIN Dernek Başkan Zekiye Çomaklı,Kaymakam Selim Çomaklı, Prof. Dr. Binali Çomaklı, Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Doç. Dr. Veysel Çomaklı, Dr. Onur Çomaklı, Dr. Selim Çomaklı, Yılmaz ve Çetin Çomaklı ve başkanımız Harun Beye ailemizin değerli mensuplarına şahsım ve yönetim kurulu üyelerim adına teşekkür ederim." dedi

Derneğinin yapılan genel kurul sonrasında oluşan yeni yönetimi şu isimlerden oluştu: Yavuz Çomaklı, Recep Çomaklı, Bekir Çomaklı, Koksal Çomaklı, Ertuğrul Çomaklı

Denetleme kurulu üyeliklerine ise Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Binali Çomaklı, Yılmaz Çomaklı seçildi. - ERZURUM

Çomoğulları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği genel kurulu yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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