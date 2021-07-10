Çömlek ustaları doğalgaz isteklerini Bakan Dönmez'e iletti

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde çömlekçilik sanatı ile uğraşan köylüler, doğalgaz isteklerini Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e Küçükelmalı Tabiat Parkının açılış töreninde ilettiler.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde çömlekçilik sanatı ile uğraşan köylüler, doğalgaz isteklerini Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e Küçükelmalı Tabiat Parkının açılış töreninde ilettiler.

Yüksek elektrik faturaları nedeni ile artan maliyetler yüzünden diğer illerdeki çömlekçilik ürünleri ile rekabet edemediklerini dile getiren Kınık köyündeki çömlek ustası Emin Aslan, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e Kınık köyünde artan elektrik faturaları nedeni ile çömlekçilik sanatının bitme noktasına geldiğini dile getirdi.

Bakan'dan köylerindeki çömlek ocaklarına doğalgaz gelmesini isteyen çömlek ustası Aslan, fırınlardaki elektrik kullanımından kaynaklı maliyetlerin yüksek olduğunu söyledi. Bu nedenle Bakan Dönmez'e doğalgaz taleplerini dile getirdiklerini ifade etti.

Çömlek ustalarının taleplerinin dinleyen Bakan Dönmez, çocukken çömlekçiliğe çok merak duyduğunu ve bu yüzden çömlek atölyelerine gittiğini anlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı