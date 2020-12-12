Çölyak ve fenilketonüri hastalarına özel gıda paketi
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Çölyak ve fenilketonüri hastalarına özel gıda paketi

12.12.2020 10:28 | Son Güncelleme: 12.12.2020 10:33
Çölyak ve fenilketonüri hastalarına özel gıda paketi

İzmir Büyükşehir Belediyesi çölyak ve fenilketonüri hastaları için destek paketi hazırladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi çölyak ve fenilketonüri hastaları için destek paketi hazırladı. Aile bütçelerine büyük yük getiren özel gıdalardan oluşan paketlerin dağıtımına başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, özel durumları nedeniyle ömür boyu diyet zorunluluğu olan çölyak ve fenilketonüri hastalarına destek olmaya devam ediyor. Büyükşehir, piyasada zor bulunan ve yüksek fiyatlara satılan gıda ürünlerinden oluşturduğu özel gıda paketlerini dağıtmaya başladı. 2020 yılı içinde toplamda bin 195 hastaya 3 bin 585 gıda paketi ulaştırılacak. Büyükşehir; un, makarna, irmik, pirinç ikamesi, erişte, yumurta ikamesi, hazır çorba, tarhana, gofret, çikolata, kraker, mısır gevreği gibi gıda malzemelerinden oluşan paketleri hem hastaların hem de derneklerin görüşlerini alarak hazırladı.

Hayatlarını kolaylaştırıyor

Yılda üç kez İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından dağıtımı yapılan gıda paketleri, günlük yaşamlarında büyük zorluklarla mücadele eden çölyak ve fenilketonüri hastalarının hayatını kolaylaştırıyor. Yıl sonuna kadar gıda paketi desteğinden bin 60 çölyak ve 135 fenilketonüri hastası yararlanacak.

Özel beslenme

Çölyak hastalarının glüten adlı proteine karşı ömür boyu süren ve kronikleşen alerji ve hassasiyetleri nedeniyle buğday, arpa, çavdar ve yulaf gibi tahılları içeren gıdalardan uzak durması, fenilketonüri hastalarının da yine özel diyetle beslenmeleri gerekiyor. - İZMİR

Çölyak ve fenilketonüri hastalarına özel gıda paketi
Çölyak ve fenilketonüri hastalarına özel gıda paketi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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