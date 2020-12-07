Çölyak hastalarına glütensiz ekmek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Çölyak hastalarına glütensiz ekmek

07.12.2020 14:37 | Son Güncelleme: 07.12.2020 14:41
Çölyak hastalarına glütensiz ekmek

Tunceli'de Türk Kızılayı gönüllüleri çölyak hastalarına glütensiz ekmek dağıtımı gerçekleştirdi.

Tunceli'de Türk Kızılayı gönüllüleri çölyak hastalarına glütensiz ekmek dağıtımı gerçekleştirdi.

Türk Kızılayı Tunceli Şubesi, kentte bulunan çölyak hastalarına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Kızılay gönüllüleri, "Glutensiz Olur, Sensiz Olmaz" projesi kapsamında hayırsever iş insanı ve Antalya Çölyak Derneği Başkanı Hakan Yılmaz tarafından gönderilen glütensiz ekmekleri çölyak hastalarına ulaştırdı.

Çölyak hastalarına yönelik benzeri çalışmaların devam edeceği bildirildi. - TUNCELİ

Çölyak hastalarına glütensiz ekmek
Çölyak hastalarına glütensiz ekmek
Çölyak hastalarına glütensiz ekmek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Halk Ekmek Fabrikası'nda günde 60 bin ekmek üretilecek
Halk Ekmek Fabrikası'nda günde 60 bin ekmek üretilecek
'Oltu taşı' daha fazla kişiye ekmek kapısı olacak
"Oltu taşı" daha fazla kişiye ekmek kapısı olacak
Ağrı'da kurulan çağrı merkezi, 460 kişiye ekmek kapısı oldu
Ağrı'da kurulan çağrı merkezi, 460 kişiye ekmek kapısı oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Donald Trump Devlet Bahçeli Muhsin Fahrizade
Magazin Yalın Ezgi Mola Demet Akalın Yıldız Tilbe
Spor Samatta Yılmaz Vural Gökhan Gönül Mbaye Diagne Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Adana Aydın Bursa Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çölyak hastalarına glütensiz ekmek - Tunceli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 14:41:26. #1.15#
title