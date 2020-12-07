Çölyak hastalarına glütensiz ekmek
07.12.2020 14:37 | Son Güncelleme: 07.12.2020 14:41
Tunceli'de Türk Kızılayı gönüllüleri çölyak hastalarına glütensiz ekmek dağıtımı gerçekleştirdi.
Tunceli'de Türk Kızılayı gönüllüleri çölyak hastalarına glütensiz ekmek dağıtımı gerçekleştirdi.
Türk Kızılayı Tunceli Şubesi, kentte bulunan çölyak hastalarına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Kızılay gönüllüleri, "Glutensiz Olur, Sensiz Olmaz" projesi kapsamında hayırsever iş insanı ve Antalya Çölyak Derneği Başkanı Hakan Yılmaz tarafından gönderilen glütensiz ekmekleri çölyak hastalarına ulaştırdı.
Çölyak hastalarına yönelik benzeri çalışmaların devam edeceği bildirildi. - TUNCELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı