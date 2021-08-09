Çolpan İlhan, doğum gününde mezarı başında anıldı
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Çolpan İlhan, doğum gününde mezarı başında anıldı

Çolpan İlhan, doğum gününde mezarı başında anıldı
Bültenler - Haberler | Magazin

Kerem Alışık, "Öyle öptü, öyle kokladı, öyle sevdi ki bizi, onun sevgisini görünce sevgimizden utandık…Çok özlüyoruz onu"…

25 Temmuz 2014 gecesi aramızdan ayrılan,zerafeti, güzelliği ve oyunculuğu ile toplumun hayranlığını kazanan Türk Sineması'nın "Kamelyalı Kadını" usta sanatçı ve modacı Çolpan İlhan, doğum gününde mezarı başında anıldı.

Kerem Alışık ve oğlu Sadri Alışık'ın yanı sıra yakın dostları ve sevenlerinin katılımıyla geçen anma da, duygusal anlar yaşandı.

Kerem Alışık, " Çolpan İlhan sanki bir Attila İlhan şiirinden çıkmıştır. Al ışıklı, ak alınlı, pak yüzlü, bir örümcek ağı gibi ince ama asla kopmayan, tek başına amabir yıldızlar grubu kadar kalabalık, öyle zarif öyle asil, ana bağrı kadar sıcak ve temizdir. O evimizin, barkımızın mukaddes yüzlü kahramanı, onu çok özledik. Bugün doğum gününde dualarla, şükranla, minnetle andık" diye duygularını dile getirdi.

Kaynak: Bültenler

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