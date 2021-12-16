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Colorado'yu toz fırtınası vurdu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ABD'nin Colorado eyaletinde toz fırtınası meydana geldi.

ABD'nin Colorado eyaletinde toz fırtınası meydana geldi. Colorado'daki 100 binden fazla ev ve işyeri dahil olmak üzere toplam 4 eyalette elektrik kesintileri yaşandı.

ABD'nin Colorado eyaletinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklarda toz fırtınası meydana geldi. Dağlar üzerinde çıkan toz fırtınası hayatı olumsuz etkilerken, meteorologlar olağandışı fırtınayı "dust bowl (toz çanağı)" olarak nitelendirdi ve hızı saatte 100 kilometreye ulaşan rüzgarlara yol açtığını belirtti. Bir kamyonun şiddetli fırtınaya dayanamayarak devrildiği görüldü.

4 EYALETTE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kansas'ta da yüksek sıcaklıklardan kaynaklanan fırtınanın yollarda görüş mesafesini düşürdüğü, Nebraska ve Iowa'da da benzer durumların yaşandığı kaydedildi. Fırtına nedeniyle Colorado'daki 100 binden fazla ev ve işyeri de dahil olmak üzere 4 ABD eyaletinde elektrik kesintileri yaşandığı aktarıldı. Eyalet yetkililerine göre rüzgarlar, Kansas'ın batısında görüş mesafesini sıfıra indirdi ve 4 aracın devrilmesine neden oldu. Kansas yetkilileri, Colorado sınırından Salina'ya kadar Interstate 70'i ve Kansas'ın kuzeybatısındaki 9 noktada tüm karayollarını trafiğe kapattı.

Nebraska Valley'deki Ulusal Hava Durumu Servisi'nden meteoroloji uzmanı Brian Barjenbruch, "Bir seferde bu kadar hasar veren fırtınayı görmek, yılın herhangi bir zamanında olağandışı olurdu. Ancak bunun Aralık ayında olması gerçekten anormal" dedi.

(İHA)

Colorado'yu toz fırtınası vurdu

Colorado'yu toz fırtınası vurdu

Colorado'yu toz fırtınası vurdu

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.
İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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