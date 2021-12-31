Colorado'daki büyük yangında panik anları

ABD'nin Calorado eyaletinde devam eden orman yangınında alevlerin yaklaştığı eğlence merkezinde korku dolu anlar yaşandı. Bir ailenin, çocuğunu alıp aracıyla bölgeyi terk ettiği anlar kameraya yansıdı.

ABD'nin Colorado eyaletine bağlı Denver şehrinin kuzeyinde çıkan orman yangınları devam ediyor. Şu ana 1'i itfaiye eri olmak üzere 7 kişinin yaralandığı yangın hızla yayılıyor. Alevler, içinde eğlence merkezi bulunan Chuck E. Cheese restoranına kadar ulaştı. Eğlence merkezinde bulunan çocuklarıyla birlikte vakit geçiren aileler, alevlerin yaklaştığını görünce büyük panik yaşadı. Bir ailenin, çocuğunu alıp aracıyla bölgeyi terk ettiği anlar kameraya yansıdı. Sosyal medyada yayılan hızla görüntüde, alevlerin restoranın birkaç metre ötesine kadar yaklaştığı, ebeveynlerin çocuklarını alarak alanı terk etmeye çalıştığı görüldü.

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Colorado Valisi Jared Polis, yaptığı açıklamada, "Eğer can kaybı olmadığı anlaşılırsa, yeni yıl hediyemizi elde etmiş oluruz" dedi. Vali Polis, şiddetli rüzgarların özellikle Denver'ın kuzeybatısındaki Boulder County'de Front Range boyunca yangınları körüklemesi nedeniyle acil durum ilan etti. Boulder County Şerifi Joe Pelle ise muhtemelen 500'den fazla evin yıkıldığını belirterek toplam hasarın ekiplerin değerlendirmesinden sonra anlaşılabileceğini söyledi. Yangın nedeniyle şu ana kadar 30 bin kişi evlerinden tahliye edildi.

(İHA)