Çökme tehlikesi olduğu için boşaltılan binada güçlendirme çalışması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
CANLI YAYIN: İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü kutlamaları başladı! Canlı aktarıyoruz...

Çökme tehlikesi olduğu için boşaltılan binada güçlendirme çalışması

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde çökme tehlikesine karşı dün boşaltılan 7 katlı binada, belediye ekiplerince güçlendirme çalışması başlatıldı.

29.05.2020 19:34 | Son Güncelleme: 29.05.2020 19:40

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde çökme tehlikesine karşı dün boşaltılan 7 katlı binada, belediye ekiplerince güçlendirme çalışması başlatıldı.

Huzurevleri Mahallesi Dr. Sıtkı Güral Caddesi'ndeki 7 katlı Yaşa Apartmanı'nın taşıyıcı kolonlarında çatlak tespit edilmesinin ardından, binada oturanlar ve buranın bitişiğindeki 2 apartmanda yaşayanlar tedbir amacıyla tahliye edilmişti.

Polis, bölgede güvenlik önlemleri alarak binaların çevresine bariyer ve güvenlik şeridi çekti.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden gelen ekiplerin incelemesinin ardından, Kayapınar Belediyesi ekipleri vatandaşların evlerindeki eşyalarını tahliye edebilmesi için güçlendirme çalışmasına başladı.

Alınan bilgiye göre, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün vereceği rapora göre, binanın yıkılıp yıkılmayacağını karar verilecek.

Bina sakini Fatih Erkiz, yaptığı açıklamada, üç dört gün öncesinden kapı çerçevelerinin sıkıştığını, birer gün arayla düzelttiğini söyleyerek, "Düzeltmemize rağmen ertesi gün aynı sıkıntıyı yaşıyorduk. Bodruma inip hiç bakmadık. Elazığ'da yaşanan depremde evdeydik, çok sarsıldık. Tahminimce Elazığ depremi sonrasında bu oldu. Şu anda eşyalarımızı tahliye etmeyi bekliyoruz." dedi.

Bina sakini İlyas Yağmur da evlerindeki hasarın Elazığ'daki depremden sonra oluştuğunu tahmin ettiklerini ifade ederek, "Altı kolon çatlamış. Dün gece akşam saatlerinde gürültü sesi duyduk. AFAD ekiplerini gördüm, 'Aşağı inin' diye uyardılar. Anladım binada bir sorun olduğunu. AFAD ekibiyle beraber 20 dakika, son kattan zemin kata kadar kapıları çaldım. Komşularımın canını düşündüm. İnsanlık görevimi yapmaya çalıştım. Kolonların güçlendirilmesi yapılıyor. Ondan sonra eşyalarımızı tahliye edeceğiz. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Eşyalarımızı boşattıktan sonra binanın yıkılmasını isterim." değerlendirmesinde bulundu.

Çökme tehlikesi olduğu için boşaltılan binada güçlendirme çalışması

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Türkiye'de 29 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 28 oldu, 1141 yeni vaka tespit edildi Haber
Son Dakika: Türkiye'de 29 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 28 oldu, 1141 yeni vaka tespit edildi
Polisin ve boğarak öldürdüğü siyahi adamın geçmişte aynı yerde çalıştıkları ortaya çıktı Haber
Polisin ve boğarak öldürdüğü siyahi adamın geçmişte aynı yerde çalıştıkları ortaya çıktı
Cami hoparlörlerinden müzik yayını soruşturmasında tutuklanan Banu Özdemir, tahliye edildi Haber
Cami hoparlörlerinden müzik yayını soruşturmasında tutuklanan Banu Özdemir, tahliye edildi
Özel okul öncesi eğitim kurumları ve kurslar 1 Haziran'dan itibaren açılacak Haber
Özel okul öncesi eğitim kurumları ve kurslar 1 Haziran'dan itibaren açılacak
22 yaşındaki genç 'Ben size layık bir evlat olamadım' yazılı mektup bırakarak intihar etti Haber
22 yaşındaki genç "Ben size layık bir evlat olamadım" yazılı mektup bırakarak intihar etti
Erdoğan'ın mesajı Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma Haber
Erdoğan'ın mesajı Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma
Güney Kore'de koronavirüs vakaları artışa geçti, okullar yeniden kapatıldı
Güney Kore'de koronavirüs vakaları artışa geçti, okullar yeniden kapatıldı
Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım
Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım
Hindistan'da erkek arkadaşıyla kaçan genç kıza meydan dayağı atıldı
Hindistan'da erkek arkadaşıyla kaçan genç kıza meydan dayağı atıldı
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla asla çalışmam
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla...
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak
15 bin kişilik camide sosyal mesafe kısıtlaması nedeniyle 750 kişi ile cuma namazı kılındı
15 bin kişilik camide sosyal mesafe kısıtlaması nedeniyle 750 kişi ile cuma namazı kılındı
Gaziantep Futbol Kulübü 1 personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı
Gaziantep Futbol Kulübü 1 personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı
FIFA kokartlı hakem Slavko Vincic, fuhuş partisinde yakalandı
FIFA kokartlı hakem Slavko Vincic, fuhuş partisinde yakalandı
Poyraz nedeniyle narenciye ağaçlarındaki meyveler döküldü, fiyatlar bu yıl cep yakacak
Poyraz nedeniyle narenciye ağaçlarındaki meyveler döküldü, fiyatlar bu yıl cep yakacak
Rus milyarderler koronavirüs salgınından kurtulmak için Avrupa sahillerine kaçıyor
Rus milyarderler koronavirüs salgınından kurtulmak için Avrupa sahillerine kaçıyor
Siyahi Amerikalı Floyd'un öldürüldüğü Minneapolis'te göstericiler polis merkezini ateşe verdi
Siyahi Amerikalı Floyd'un öldürüldüğü Minneapolis'te göstericiler polis merkezini ateşe verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, polisin boğarak öldürdüğü ABD'li siyahi hakkında ilk yorum: İnsanlık dışı zihniyet
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, polisin boğarak öldürdüğü ABD'li siyahi hakkında ilk yorum: İnsanlık dışı zihniyet
Son Dakika: BDDK, müşteri şikayetleri üzerine 18 bankaya toplam 102,1 milyon TL idari para cezası kesti
Son Dakika: BDDK, müşteri şikayetleri üzerine 18 bankaya toplam 102,1 milyon TL idari para cezası kesti
Oyuncu Elçin Sangu'dan canlı yayında dili sürçen Esra Erol'a güldüren tepki
Oyuncu Elçin Sangu'dan canlı yayında dili sürçen Esra Erol'a güldüren tepki
Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü
Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap
Erdoğan'ın Ayasofya sözleri sonrası Yunanistan'dan ilk resmi açıklama: Bu bir meydan okuma
Erdoğan'ın Ayasofya sözleri sonrası Yunanistan'dan ilk resmi açıklama: Bu bir meydan okuma
Komedyen Cem Yılmaz, villasını 2 milyon dolara satışa çıkardı
Komedyen Cem Yılmaz, villasını 2 milyon dolara satışa çıkardı
Eylemleri bastırmak için uğraşan Trump hakkında bomba iddia: Hamile bıraktığı asistanını boğarak öldürdü
Eylemleri bastırmak için uğraşan Trump hakkında bomba iddia: Hamile bıraktığı asistanını boğarak öldürdü
ABD'de polisler şimdi de Los Angeles'ta bir siyahiyi defalarca yumrukladı
ABD'de polisler şimdi de Los Angeles'ta bir siyahiyi defalarca yumrukladı
Bayrampaşaspor Başkanı Cengiz Günaydın, rezerv lige tepkili: Eğer kurulursa, TFF'ye dava açacağız
Bayrampaşaspor Başkanı Cengiz Günaydın, rezerv lige tepkili: Eğer kurulursa, TFF'ye dava açacağız
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Naci Bostancı Süleyman Soylu Adnan Menderes Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Özkan Uğur Sezen Aksu Demet Akbağ Serenay Sarıkaya
Spor Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza İzmir Futbol Twitter
Şu an buradasınız: Çökme tehlikesi olduğu için boşaltılan binada güçlendirme çalışması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.5.2020 19:40:49. #1.15#
title