Çoklu organ nakli yapılmıştı... Hakan Taşıyan'dan haber var!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çoklu organ nakli yapılmıştı... Hakan Taşıyan'dan haber var!

Çoklu organ nakli yapılmıştı... Hakan Taşıyan'dan haber var!
Hürriyet - Haberler | Güncel

Taşıyan, taburcu olmadan önce, Ankara Şehir Hastanesi'ndeki tedavi sürecine ilişkin bilgi verdi.

Taşıyan, taburcu olmadan önce, Ankara Şehir Hastanesi'ndeki tedavi sürecine ilişkin bilgi verdi.

Geçen yılın ekim ayında karaciğer sirozu ve böbrek yetmezliği tanısıyla hastaneye başvuran Taşıyan, yaklaşık 7 aydır tedavi gördüğünü ve 1,5 ay önce de ameliyat olduğunu söyledi.

Böbrek naklinin, dokuları uyumlu olduğu için kız kardeşinden yapıldığını belirten Taşıyan, sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Hayranlarına sevgilerini ileten Taşıyan, "Gün geçtikçe iyiye gidiyorum. En kısa zamanda tekrar yeni bir sayfayla sevdiklerimle birlikteyim inşallah. Sürekli kontrole gelip gidiyorum. Birkaç ay sonra, yaza daha iyi olacağım. Arayan soran herkese, bütün sevdiklerime, sanatçı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

Taşıyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, ameliyatını gerçekleştiren doktorlara ve sağlık çalışanlarına da teşekkürlerini iletti.

"Hastanemizin ilk kombine organ nakli"

Ankara Şehir Hastanesi Organ Nakli Mesul Müdürü Prof. Dr. Erdal Birol Bostancı da Taşıyan'ın hastaneye geldiğinde karnında şişlik olduğunu ve diyalize girdiğini anlattı.

Daha sonra hastanenin Organ Nakli Konseyi'nin Taşıyan'ın durumunu değerlendirdiğini ve karaciğer ile böbrek naklinin birlikte yapılması kararını aldığını bildiren Bostancı, süreci şöyle anlattı:

"Canlıdan nakil için organ hazırlıklarına başladık. Ama karaciğer için uygun organ bulamadık. Kız kardeşi böbrek için uygun bulundu. Daha sonra kadavradan karaciğer beklemeye başladık. İzmir'den bir organ çıktı. Devletimizin sağladığı uçakla oraya gidildi ve organ alındı. İlk önce karaciğer naklini, 5 gün sonra da böbrek naklini yaptık. Ekibin tedavisi sayesinde şu anda her iki organı da çalışıyor. Şehir hastanemizin ilk kombine organ nakli yapılan hastası Hakan Bey şu anda diyalize girmiyor ve iyi bir durumda. Eşi, bu sabah şarkı söylemeye başladığını söyledi."

Bostancı, organ naklinin 20 branşı ilgilendiren bir emek işi olduğunu ifade ederek, "Bu bir ekibin başarısı. Tüm branşlarımıza ve emek veren tüm hekim ve sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

 "Bir organ bir can demek"

Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Dr. Aziz Ahmet Surel de tedavi süreci ve Organ Nakli Konseyi'nin kararına değinerek, şöyle konuştu:

"Tedavide çok ciddi bir ekibin emeği var. Sürecin içinden geçen hastamız, hastamızın yakınları ve vatandaşlarımızdan en büyük talebimiz şu; bu operasyonların gerçekleşmesi için tek tedavisi organ nakli olan vatandaşlarımızın şifaya kavuşabilmesi için mutlaka organ bağışı yapsınlar. Bir insana şifa olabilecek bir organ, toprağın altında çürüyüp gitmesin. Organ bağışı noktasında vatandaşımızın bilinçlenmesini artırmamız lazım. Her bir organ bir can demek. Vatandaşlarımızın organ bağışı noktasındaki farkındalığı ve hassasiyetini ne kadar artırırsak yarın ihtiyaç duyduğumuzda o kadar derman bulabiliriz."

Karaciğer ve böbrek yetmezliğinin vücudu dermansızlaştırdığını belirten Surel, "Hakan Bey yeni organlarıyla beraber artık diyalize ihtiyaç duymuyor. Vücudun artıklarını böbrek atıyor, karaciğer çok güzel faaliyetlerini yerine getiriyor. Vücut yavaş yavaş toparlayacak ve Hakan Bey yine kendini çok dermanlı, şarkı söyleyecek, keyifte hissettiği günlere gelecek." dedi.

Geçen yılın ekim ayında karaciğer sirozu ve böbrek yetmezliği tanısıyla Ankara Şehir Hastanesi'ne başvuran Taşıyan'ın, 23 Ekim 2020'de tedavisine başlanmıştı. Taşıyan'a, 4 Mart'ta bir kadavradan karaciğer nakli, 9 Mart'ta ise kardeşi Sinem Saraçoğlu'ndan böbrek nakli yapılmıştı.

Çoklu organ nakli yapılmıştı... Hakan Taşıyan'dan haber var!
Çoklu organ nakli yapılmıştı... Hakan Taşıyan'dan haber var!
Çoklu organ nakli yapılmıştı... Hakan Taşıyan'dan haber var!
Çoklu organ nakli yapılmıştı... Hakan Taşıyan'dan haber var!
Çoklu organ nakli yapılmıştı... Hakan Taşıyan'dan haber var!

Kaynak: Hürriyet

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 184,78 Ankara'da 152,63, İzmir'de 93,86 oldu.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 184,78 Ankara'da 152,63, İzmir'de 93,86 oldu.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Sergey Lavrov Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu
Magazin Sibel Can Cansu Dere Demet Akalın Tuba Büyüküstün
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çoklu organ nakli yapılmıştı... Hakan Taşıyan'dan haber var! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.5.2021 17:05:02. #1.14#

title