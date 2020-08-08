Ağırlığa dayanamayan yol çökünce kamyon şaha kalktı
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Ağırlığa dayanamayan yol çökünce kamyon şaha kalktı

Kayseri'nin kum yüklü kamyonun ağırlığına dayanamayan yol çökünce kamyon adeta şaha kalktı.

08.08.2020 21:27 | Son Güncelleme: 08.08.2020 21:48

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Ahmet Paşa Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, peyzaj çalışmasına kum taşıyan 38 SR 891 plakalı kamyonun ağırlığına dayanamayan yol çöktü. Çöken yola düşen kamyon ise şaha kalktı.

ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR MERAKLI GÖZLERLE İZLEDİ

Çevredeki vatandaşların meraklı gözleri arasında açılan boşluğa düşen kamyon, iş makinesi ile çıkarıldı.

"YOLUN ALTI BOMBOŞ"

Yolun altının boş olduğunu gören bir vatandaş ise şaşkınlığını gizleyemezken, "Yolun altı bomboş, sadece asfalt tutuyor" dedi.

Çöken yola düşen kamyon şaha kalktı
Çöken yola düşen kamyon şaha kalktı
Çöken yola düşen kamyon şaha kalktı
Çöken yola düşen kamyon şaha kalktı
Ağırlığa dayanamayan yol çökünce kamyon şaha kalktı

Kaynak: İHA

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