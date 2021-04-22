"Çok yüksek riskli" Samsun ve çevre illerde Kovid-19 denetimleri devam ediyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek riskli" iller kategorisindeki Samsun, Tokat, Kastamonu, Sinop, Çankırı, Amasya ve Çorum'da denetimler sürüyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek riskli" iller kategorisindeki Samsun, Tokat, Kastamonu, Sinop, Çankırı, Amasya ve Çorum'da denetimler sürüyor.

Samsun'da polis ekipleri, İstiklal, Gazi, Mecidiye caddeleri ile Saathane ve Cumhuriyet meydanlarında bariyerler kurarak maske kullanımı ile sosyal mesafe denetimi, ateş ölçümü ve Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması gerçekleştiriyor.

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri ise araçlarla cadde ve sokaklarda sık sık uyarı anonsları yapıyor.

Zabıta ekipleri de semt pazarları ile yoğunluk yaşanan yerlerde sosyal mesafe ve maske tedbirleri konusunda uyarıda bulunuyor.

Tokat

Tokat'ta polis ekipleri, pazar yeri ile sokaklarda HES kodu sorgulaması yaptı. Ekipler, Gaziosmanpaşa ve Behzat bulvarlarında denetimlerini sürdürdü.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplu taşıma araçlarında denetim yapan polis ekipleri, sürücüleri ve yolcuları maske takmaları konusunda uyardı.

HES kodu sorgulamasında karantina uygulamasını ihlal ettiği belirlenenler, Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait Plevne ve Ballıca yurtlarına yerleştiriliyor.

Polis ve jandarma ekiplerinin kent girişlerinde uygulamaları sürüyor.

Kastamonu

Kastamonu'da polis ve jandarma ekiplerinin Kovid-19 denetimleri aralıksız devam ediyor.

Kentin işlek noktalarında denetimlerini sıklaştıran polis ekipleri, HES kodu sorgulamasının yanı sıra maske ve sosyal mesafe denetimleri yapıyor.

Jandarma ekipleri ise köyler ve kontrol noktalarında denetimlerini sürdürüyor. Zabıta ekiplerince ise pazar yerlerine yönelik denetimler devam ediyor.

İl ve İlçe Hıfzıssıhha kurullarınca alınan kararlara riayet etmeyenlere cezai işlem uygulanıyor.

Sinop

Sinop'ta Kovid-19 ile mücadele kapsamında ekiplerce denetimler sürdürülüyor.

Kentin işlek noktalarında vatandaşlara yönelik HES sorgusu yapan ekipler, maske ve sosyal mesafe uyarılarında bulunuyor.

İş yerlerine yönelik denetimlerin de yapıldığı kentte, Valilik sosyal medya hesabından ise sırası gelenler aşı olmaya davet edildi.

Çankırı

Çankırı'da polis, jandarma ve sağlık ekiplerince salgınla mücadele denetimleri sürdürülüyor.

Ekipler kent merkezi ve ilçelerde alışveriş merkezi, iş yerleri, pazar yerleri ve toplu taşıma araçlarında denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde sosyal mesafe, maske ve hijyen tedbirlerine uyulması konusunda ikazlarda bulunuldu.

Amasya

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, vatandaşların yoğun bulunduğu cadde, sokak ve semt pazarlarında denetimlerini sürdürdü.

Ekipler, toplu taşıma araçlarında da denetim yaparak, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyan vatandaşlara teşekkür etti.

Kent merkezinde polis araçlarından yapılan anonslarla da vatandaşların salgınla mücadele tedbirlerine uyması istendi.

İstasyon Semt Pazarı'nda denetimlere katılan Vali Mustafa Masatlı, virüs bulaşma riskini önlemeye yönelik tedbir ve uygulamaları inceledi.

İş yerlerinde uygulanması gereken tedbirlere değinen Masatlı, "Esnafımızın ve iş yeri yetkililerinin tedbirlere tam uyulması hususunda vatandaşlarımızı yönlendirmeleri çok önemli. İşletmelerimizin verilen bu büyük mücadeleye tam destek olmalarını rica ediyorum." dedi.

Çorum

Sağlık Bakanlığı verilerine göre her 100 binde 475,55 Kovid-19 hastası bulunan ve yüksek riskli iller arasında yer alan Çorum'da polis ve jandarma ekipleri denetim yapıyor.

Başta Hürriyet ve Kadeş Barış Meydanı olmak üzere Gazi ve İnönü caddelerinde denetimleri sıklaştıran ekipler, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan kişileri uyardı. İkinci kez uyarıldığı tespit edilen kişilere de cezai işlem uygulanıyor.

Öte yandan, kentteki işletmeler de İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince belirlenen kurallar çerçevesinde denetleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu