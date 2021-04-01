"Çok yüksek riskli" kategorideki Aksaray'da, alınan ek tedbirler olumlu sonuçlar vermeye başladı
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"Çok yüksek riskli" kategorideki Aksaray'da, alınan ek tedbirler olumlu sonuçlar vermeye başladı

Anadolu Ajansı / Adem Koçak - Haberler | Güncel

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre, "çok yüksek riskli" kategoride bulunan kentte, alınan ilave tedbirlerin olumlu sonuçlar vermeye başladığını bildirdi.

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Risk haritasında kırmızı kategoride bulunan Aksaray, pazar günü diğer illerden farklı olarak tam kapanma uyguluyor. İkinci bir güncellemeye kadar devam edecek uygulamada bakkallar, manavlar, parklar dahil olmak üzere her yer kapalı tutuluyor.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre, 'çok yüksek riskli' kategoride bulunan kentte, alınan ilave tedbirlerin olumlu sonuçlar vermeye başladığını bildirdi. Aydoğdu, Valilik'te gerçekleştirilen İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, ülkenin ve şehrin hassas bir dönemden geçtiğini belirtti.

"DOĞRU YOLDA İLERLİYORUZ"

Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle yürütülen salgınla mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini vurgulayan Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Mutasyona uğrayan virüsle yeni vaka sayıları artışa geçti. Bu artış Aksaray'da da görüldü. 20-26 Mart tarihleri arasını kapsayan veriler incelendiğinde haftalık vaka sayılarında 81 ilde artış görülüyor. Şehir olarak bu noktada neler yaptık. Kovid-19 tedbirleri kararlarına il bazında ilave önlemler aldık. Denetimleri her gün pazar yerleri, meydanlar, alışveriş merkezleri ve vatandaşın yoğunluk oluşturduğu cadde ve kent merkezinde yaparak, ilave önlemler aldık. Alınan ilave tedbirler olumlu sonuçlar vermeye başladı. Bu noktada salgının yayılım hızını düşürmek, vatandaşlarımızın sağlığını korumak için tedbirleri etkin şekilde uygulamaya devam edeceğiz. Aksaray'daki artış hızını kontrol altına almaya başlıyoruz. 7.4'lük vaka artış hızı ile en az vaka artışı olan il olarak bu mücadelede doğru yolda ilerlediğimizi görüyoruz. Vatandaşlarımızın duyarlılığı ve farkındalığı bu noktada bize güç veriyor."

'Çok yüksek riskli' kategorideki Aksaray'da, alınan ek tedbirler olumlu sonuçlar vermeye başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Koçak

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