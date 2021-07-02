Çok mu zor? Sözleri! Gülşah Kömür- Çok mu Zor? Şarkıları Sözleri

Genç sanatçı Gülşah Kömür'ün yeni şarkısı Çok mu Zor? Sözleri son zamanlarda sıkça aratılıyor. 2018'de "Ben Şarkı Söylersem" isimli yarışmada birinci olan Gülşah Kömür' ün şarkılarına bir yeni geçtiğimiz Ocak ayında eklenmişti. İşte, yeni şarkısı "Çok mu Zor?" Sözleri! Gülşah Kömür- Çok mu Zor? Şarkıları Sözleri