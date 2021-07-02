Çok mu zor? Sözleri! Gülşah Kömür- Çok mu Zor? Şarkıları Sözleri
Genç sanatçı Gülşah Kömür'ün yeni şarkısı Çok mu Zor? Sözleri son zamanlarda sıkça aratılıyor. 2018'de "Ben Şarkı Söylersem" isimli yarışmada birinci olan Gülşah Kömür' ün şarkılarına bir yeni geçtiğimiz Ocak ayında eklenmişti. İşte, yeni şarkısı "Çok mu Zor?" Sözleri! Gülşah Kömür- Çok mu Zor? Şarkıları Sözleri
Gülşah Kömür, 2018'de "Ben Şarkı Söylersem" isimli yarışmada birinci olan Gülşah Kömür' ün şarkılarına bir yeni geçtiğimiz Ocak ayında eklenmişti. Bestesi Onur Özdemir'e ait olan ilk profesyonel single şarkısı "Çok mu Zor?" u dinleyicileriyle 27 Ocak 2021 tarihinde buluşturmuştu. İşte, Çok mu zor? Sözleri! Gülşah Kömür- Çok mu Zor? Şarkıları Sözleri
GÜLŞAH KÖMÜR- ÇOK MU ZOR? ŞARKILARI SÖZLERİ
Tebessümün uzaklarda
Korkarım ki tuzaklarda
Kabuk tutmuş öpülmemiş yaralarda
Oysa uçsuz bucaksız
Hayaller hep imkansız
Giyinmiş zırhını bekliyor arsızını
Şurda ne canım yer tutuyor
Ne de cürümüm ateş yakıyor
Utana sıkıla öpüle öpüle bir metre bir yer tutuyor
Sevdan bi kuş misali uçursa yine bizi
Süzülsek enginlere açıp kanatlarını
Yok ki hesabı olsa telaşı
Geçmedi, bekledi, bitmedi oysa
Her yanı makul tatlı belamı ben severim elbet
Kimse karışmasın
Al beni de bu yalancı bahar gibi
Gün yenide sevemez mi tekrar bizi
Öp bi kere
Çok da zor istemesi o mükemmel dünyanı
Beni de bi yalancı bahar gibi
Gün yenide sevemez mi tekrar bizi
Öp bi kere
Çok mu zor terk etmesi o mükemmel dünyanı
Yok ki hesabı olsa telaşı
Geçmedi,…