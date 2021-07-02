Çok mu zor? Sözleri! Gülşah Kömür- Çok mu Zor? Şarkıları Sözleri
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Çok mu zor? Sözleri! Gülşah Kömür- Çok mu Zor? Şarkıları Sözleri

Çok mu zor? Sözleri! Gülşah Kömür- Çok mu Zor? Şarkıları Sözleri
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Genç sanatçı Gülşah Kömür'ün yeni şarkısı Çok mu Zor? Sözleri son zamanlarda sıkça aratılıyor. 2018'de "Ben Şarkı Söylersem" isimli yarışmada birinci olan Gülşah Kömür' ün şarkılarına bir yeni geçtiğimiz Ocak ayında eklenmişti. İşte, yeni şarkısı "Çok mu Zor?" Sözleri! Gülşah Kömür- Çok mu Zor? Şarkıları Sözleri

Gülşah Kömür, 2018'de "Ben Şarkı Söylersem" isimli yarışmada birinci olan Gülşah Kömür' ün şarkılarına bir yeni geçtiğimiz Ocak ayında eklenmişti. Bestesi Onur Özdemir'e ait olan ilk profesyonel single şarkısı "Çok mu Zor?" u dinleyicileriyle 27 Ocak 2021 tarihinde buluşturmuştu. İşte, Çok mu zor? Sözleri! Gülşah Kömür- Çok mu Zor? Şarkıları Sözleri

GÜLŞAH KÖMÜR- ÇOK MU ZOR? ŞARKILARI SÖZLERİ

Tebessümün uzaklarda

Korkarım ki tuzaklarda

Kabuk tutmuş öpülmemiş yaralarda

Oysa uçsuz bucaksız

Hayaller hep imkansız

Giyinmiş zırhını bekliyor arsızını

Şurda ne canım yer tutuyor

Ne de cürümüm ateş yakıyor

Utana sıkıla öpüle öpüle bir metre bir yer tutuyor

Sevdan bi kuş misali uçursa yine bizi

Süzülsek enginlere açıp kanatlarını

Yok ki hesabı olsa telaşı

Geçmedi, bekledi, bitmedi oysa

Her yanı makul tatlı belamı ben severim elbet

Kimse karışmasın

Al beni de bu yalancı bahar gibi

Gün yenide sevemez mi tekrar bizi

Öp bi kere

Çok da zor istemesi o mükemmel dünyanı

Beni de bi yalancı bahar gibi

Gün yenide sevemez mi tekrar bizi

Öp bi kere

Çok mu zor terk etmesi o mükemmel dünyanı

Yok ki hesabı olsa telaşı

Geçmedi,…

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Çok mu zor? Sözleri! Gülşah Kömür- Çok mu Zor? Şarkıları Sözleri - Haberler
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