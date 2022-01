Çok Güzel Hareketler neden final yapıyor? Çok Güzel Hareketler bitti mi? Çok Güzel Hareketler 2 Final fragmanı izle!

Kanal D'de yayınlanan ve skeçleriyle tüm Türkiye'yi güldürmeyi başaran ekranların sevilen programı Çok Güzel Hareketler 2 final yapacağı konusu gündeme aniden düştü ve Çok Güzel Hareket izleyicileri Çok Güzel Hareketler 2 neden final yapıyor? Çok Güzel Hareketler neden final yapıyor?sorusunu merak etmeye başladı. Çok Güzel Hareketler 2 Final fragmanı ve Çok Güzel Hareketler'in final açıklaması ve detaylar haberimizde...

ÇOK GÜZEL HAREKETLER NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Program, 1. sezonda pazar 20.00'de yayınlanmıştır. 2. sezonda da pazar 20.00'de yayınlanırken bir süreliğine çarşamba 20.00'ye alınmış, fakat sonra tekrar pazar 20.00'de yayınlanmıştır. 3. sezonda da pazar 20.00'de yayınlanmıştır. 4. sezonda ise pazartesi 20.00'de yayınlandı. 5. sezondan itibaren başka bir kanalda yayınlanacaktır.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER FİNAL Mİ YAPIYOR?

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin final açıklaması şu şekilde:

"Haftaya Kanal D'de son kez buluşuyoruz! Çok yakında yeniden görüşmek üzere! #ÇokGüzelHareketler2"

ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 FİNAL FRAGMANI

ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Çok Güzel Hareketler 2'nin neden final yaptığı ile ilgili henüz bir açıklama yok. Fakat yakın zamanda tekrardan başka bir kanalda yayınlanacağı da iddia edilmekte.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER KONUSU NEDİR?



Çok Güzel Hareketler 2, BKM Mutfak imzalı, Kanal D'de yayınlanan eğlence programıdır. 2008-2011 yılları arasında yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı programın devamı niteliğindedir. İlk bölümü 10 Şubat 2019 tarihinde yayınlanmıştır. Programın sanat yönetmeni Yılmaz Erdoğan'dır. Yılmaz Erdoğan, film çalışmalarına başladığı için görevini 64. bölümde Eser Yenenler'e devretmiştir.

Oyuncular, konularını kendilerinin veya ekipteki yazarların yazdıkları skeçleri oynarlar. Programın akışı, skeçlerin birbirini sırayla takip etmesi şeklinde sağlanır. Her skecin sonunda, Eser Yenenler veya bazı bölümlerde Yılmaz Erdoğan seyircilerin arasından çıkar ve oyuncuların performanslarının değerlendirilmesini ister. Seyirciler değerlendirirken ÇGH (Çok Güzel Hareket), GH (Güzel Hareket) gibi değerlendirmeler kullanırlar. En yüksek not Kırmızı Halı ve ÇÇGH (Çok Çok Güzel Hareket), en düşük not Yani'dir. Kırmızı Halı veya ÇÇGH olan skeçlerin sonunda zil çalınır.

