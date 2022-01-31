Çok Güzel Hareketler FİNAL CANLI izle! 109. bölüm Kanal D Çok Güzel Hareketler Bunlar 31 Ocak yeni bölüm canlı izle! ÇGHB 2 canlı izle!
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Çok Güzel Hareketler FİNAL CANLI izle! Çok Güzel Hareketler Bunlar severlere müjdeli haber geldi! ÇGHB 2'nin beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı! İşte, Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 - 109. bölüm fragmanı! Çok Güzel Hareketler 109. bölüm fragmanı yayımlandı mı
Reyting rekorları kıran Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 programının yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Fragmanda yine Yılmaz Erdoğan'ın yer almaması izleyicileri meraka düşürdü! Çok Güzel Hareketler bunlar 109.bölüm fragmanında programı Eser Yenenler sunuyor!
ÇGHB 2 yeni bölümü 31 Ocak 2022 Pazartesi akşam saat 20.00'da FİNAL bölümüyle Kanal D ekranlarında yayınlanacak.
ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 CANLI İZLE!
Çok Güzel Hareketler 2, BKM Mutfak imzalı, Kanal D'de yayınlanan eğlence programıdır. 2008-2011 yılları arasında yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı programın devamı niteliğindedir. İlk bölümü 10 Şubat 2019 tarihinde yayınlanmıştır. Programın sanat yönetmeni Yılmaz Erdoğan'dır.
Oyuncular, konularını kendilerinin veya ekipteki yazarların yazdıkları skeçleri oynarlar. Programın akışı, skeçlerin birbirini sırayla takip etmesi şeklinde sağlanır. Her skecin sonunda, Eser Yenenler veya bazı bölümlerde Yılmaz Erdoğan seyircilerin arasından çıkar ve oyuncuların performanslarının değerlendirilmesini ister. Seyirciler değerlendirirken ÇGH (Çok Güzel Hareket), GH (Güzel Hareket) gibi değerlendirmeler kullanırlar. En yüksek not Kırmızı Halı ve ÇÇGH (Çok Çok Güzel Hareket), en düşük not Yani'dir. Kırmızı Halı veya ÇÇGH olan skeçlerin sonunda zil çalınır.
- Atakan Çelik
- Ayşegül Yılmaz
- Batuhan Soyaslan
- Begüm Çağla Taşkın
- Cemile Canyurt
- Cihan Talay
- Ecem Bayır
- Eda Nur Hancı
- Engin Demircioğlu
- Evliya Aykan
- Ezgi Özyürekoğlu
- Fatih Öztürk
- Fatma Tezcan
- Gözde Şencan
- Gürhan Altundaşar
- Hamza Yazıcı
- Hilmi Deler
- Metin Pıhlıs
- Ozan Yiğit
- Safa Sarı
- Sema Özkan
- Yasin Çam
- Ali Özün Aydın
- Arif Güloğlu
- Arzu Susantez
- Birsel Kılınçcı
- Cansu Mumcu
- Cenan Adıgüzel
- Didem Ruhi
- Ebru Yücel
- Emin Oğuz Çelebi
- Emre Aslan
- Hacı Ahmet Ak
- Hande Özen
- Nazlı Senem Ünal
- Ömer Faruk Çavuş
- Selen Esen
- Talha Karcı
- Tuğba Yılmaz
- Yeşim Dursun