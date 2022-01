Çok Güzel Hareketler FİNAL CANLI izle! 109. bölüm Kanal D Çok Güzel Hareketler Bunlar 31 Ocak yeni bölüm canlı izle! ÇGHB 2 canlı izle!

Reyting rekorları kıran Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 programının yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Fragmanda yine Yılmaz Erdoğan'ın yer almaması izleyicileri meraka düşürdü! Çok Güzel Hareketler bunlar 109.bölüm fragmanında programı Eser Yenenler sunuyor!

ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

ÇGHB 2 yeni bölümü 31 Ocak 2022 Pazartesi akşam saat 20.00'da FİNAL bölümüyle Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

ÇOK GÜZEL HAEREKETLER 2 KONUSU NEDİR?

Çok Güzel Hareketler 2, BKM Mutfak imzalı, Kanal D'de yayınlanan eğlence programıdır. 2008-2011 yılları arasında yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı programın devamı niteliğindedir. İlk bölümü 10 Şubat 2019 tarihinde yayınlanmıştır. Programın sanat yönetmeni Yılmaz Erdoğan'dır.

ÇOK GÜZEL HAEREKETLER 2 FORMATI NEDİR?

Oyuncular, konularını kendilerinin veya ekipteki yazarların yazdıkları skeçleri oynarlar. Programın akışı, skeçlerin birbirini sırayla takip etmesi şeklinde sağlanır. Her skecin sonunda, Eser Yenenler veya bazı bölümlerde Yılmaz Erdoğan seyircilerin arasından çıkar ve oyuncuların performanslarının değerlendirilmesini ister. Seyirciler değerlendirirken ÇGH (Çok Güzel Hareket), GH (Güzel Hareket) gibi değerlendirmeler kullanırlar. En yüksek not Kırmızı Halı ve ÇÇGH (Çok Çok Güzel Hareket), en düşük not Yani'dir. Kırmızı Halı veya ÇÇGH olan skeçlerin sonunda zil çalınır.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR OYUNCU KADROSU

Atakan Çelik

Ayşegül Yılmaz

Batuhan Soyaslan

Begüm Çağla Taşkın

Cemile Canyurt

Cihan Talay

Ecem Bayır

Eda Nur Hancı

Engin Demircioğlu

Evliya Aykan

Ezgi Özyürekoğlu

Fatih Öztürk

Fatma Tezcan

Gözde Şencan

Gürhan Altundaşar

Hamza Yazıcı

Hilmi Deler

Metin Pıhlıs

Ozan Yiğit

Safa Sarı

Sema Özkan

Yasin Çam

Ali Özün Aydın

Arif Güloğlu

Arzu Susantez

Birsel Kılınçcı

Cansu Mumcu

Cenan Adıgüzel

Didem Ruhi

Ebru Yücel

Emin Oğuz Çelebi

Emre Aslan

Hacı Ahmet Ak

Hande Özen

Nazlı Senem Ünal

Ömer Faruk Çavuş

Selen Esen

Talha Karcı

Tuğba Yılmaz

Yeşim Dursun

