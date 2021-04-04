Çok Güzel Hareketler canlı izle! Çok Güzel Hareketler Yılmaz Erdoğan yok mu? Yılmaz Erdoğan neden yok?

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ÇOK GÜZEL HAREKETLER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aşının bulunduğunu duyan covid-19 kardeşler duruma aldırış etmeden kutlamalarına devam eder.1 yıl önce Türkiye'de ilk korona vakasının görülmesi üzerine kısıtlamalar getirilir. Bir yıl sonra aşının bulunduğunu duyan Covid-19 kardeşler ellerinde aşı bulunan sağlık görevlilerini görünce kaçışmaya başlar. Anne evdeki lambayı silmektedir. Lambanın içinden cin çıkıp anne ve oğluna 3 dilek hakkı vermesi ile ortalık karışır. Yasin ve Begüm markette alışverişlerinde tamamladıktan sonra kasaya gelirler. Kasada Engin tek ürünü olduğunu ve önlerine geçmek istediklerini söyler. Yasin izin verir Begüm bu duruma sinirlense de bekler. Fakat tek ürünün kasadan geçip sıranın Yasin ve Begüme gelmemesi üzerine Begüm sinirlenir ve gerginlik yaşanır.

Çok Güzel Hareketler 2, kahkaha dolu yeni bölümleriyle pazar akşamı 20.00'de Kanal D'de...

YILMAZ ERDOĞAN NEDEN YOK?

Çok Güzel Hareketler 2'nin yeni bölümünde Eser Yenenler'in sunuculuk yaptı. Konu hakkında sosyal medyadan açıklama Yapan Erdoğan, film çalışmaları nedeniyle bir süre programın sunuculuğunu, BKM Mutfak'ın takım kaptanlarından Eser Yenenler'in yapacağını açıkladı.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER CANLI İZLE (20.00)

ÇOK GÜZEL HAREKETLER YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!



ÇOK GÜZEL HAREKETLER SON BÖLÜM İZLE!

