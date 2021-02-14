Çok Güzel Hareketler Bunlar nerede çekiliyor? ÇGHB 2 hangi şehirde, ilçede çekiliyor? BKM Mutfak nerede?

Kanal D'nin sevilen programı Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın nerede çekim yaptığı merak edildi. Peki, Çok Güzel Hareketler Bunlar nerede çekiliyor? BKM Mutfak nerede yer alıyor? Haritadaki yeri neresi? Hangi ilçede?

Ekranların sevilen programı Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin nerede çekildiği merak konusu oldu. Peki Çok Güzel Hareketler Bunlar nerede çekiliyor? Çok Güzel Hareketler Bunlar hangi şehirde, hangi ilçede çekiliyor? BKM Mutfak nerede?

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR NEREDE ÇEKİLİYOR?

Çok Güzel Hareketler Bunlar programı Beşiktaş Kültür Merkezi BKM'de çekilmektedir. Beşiktaş Kültür Merkezi, İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunmaktadır. BKM Mutfak haritadaki yerine aşağıdan bakabilirsiniz:

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çok Güzel Hareketler Bunlar her hafta Pazar günü saat 20:00 'da Kanal D'de yayınlanıyor.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR OYUNCU KADROSU

Atakan Çelik

Ayşegül Yılmaz

Batuhan Soyaslan

Begüm Çağla Taşkın

Cemile Canyurt

Cihan Talay

Ecem Bayır

Eda Nur Hancı

Engin Demircioğlu

Evliya Aykan

Ezgi Özyürekoğlu

Fatih Öztürk

Fatma Tezcan

Gözde Şencan

Gürhan Altundaşar

Hamza Yazıcı

Hilmi Deler

Metin Pıhlıs

Ozan Yiğit

Safa Sarı

Sema Özkan

Yasin Çam

Ali Özün Aydın

Arif Güloğlu

Arzu Susantez

Birsel Kılınçcı

Cansu Mumcu

Cenan Adıgüzel

Didem Ruhi

Ebru Yücel

Emin Oğuz Çelebi

Emre Aslan

Hacı Ahmet Ak

Hande Özen

Nazlı Senem Ünal

Ömer Faruk Çavuş

Selen Esen

Talha Karcı

Tuğba Yılmaz

Yeşim Dursun