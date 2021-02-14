Çok Güzel Hareketler Bunlar nerede çekiliyor? ÇGHB 2 hangi şehirde, ilçede çekiliyor? BKM Mutfak nerede?
Kanal D'nin sevilen programı Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın nerede çekim yaptığı merak edildi. Peki, Çok Güzel Hareketler Bunlar nerede çekiliyor? BKM Mutfak nerede yer alıyor? Haritadaki yeri neresi? Hangi ilçede?
Ekranların sevilen programı Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin nerede çekildiği merak konusu oldu. Peki Çok Güzel Hareketler Bunlar nerede çekiliyor? Çok Güzel Hareketler Bunlar hangi şehirde, hangi ilçede çekiliyor? BKM Mutfak nerede?
ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR NEREDE ÇEKİLİYOR?
Çok Güzel Hareketler Bunlar programı Beşiktaş Kültür Merkezi BKM'de çekilmektedir. Beşiktaş Kültür Merkezi, İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunmaktadır. BKM Mutfak haritadaki yerine aşağıdan bakabilirsiniz:
ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Çok Güzel Hareketler Bunlar her hafta Pazar günü saat 20:00 'da Kanal D'de yayınlanıyor.
ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR OYUNCU KADROSU
Atakan Çelik
Ayşegül Yılmaz
Batuhan Soyaslan
Begüm Çağla Taşkın
Cemile Canyurt
Cihan Talay
Ecem Bayır
Eda Nur Hancı
Engin Demircioğlu
Evliya Aykan
Ezgi Özyürekoğlu
Fatih Öztürk
Fatma Tezcan
Gözde Şencan
Gürhan Altundaşar
Hamza Yazıcı
Hilmi Deler
Metin Pıhlıs
Ozan Yiğit
Safa Sarı
Sema Özkan
Yasin Çam
Ali Özün Aydın
Arif Güloğlu
Arzu Susantez
Birsel Kılınçcı
Cansu Mumcu
Cenan Adıgüzel
Didem Ruhi
Ebru Yücel
Emin Oğuz Çelebi
Emre Aslan
Hacı Ahmet Ak
Hande Özen
Nazlı Senem Ünal
Ömer Faruk Çavuş
Selen Esen
Talha Karcı
Tuğba Yılmaz
Yeşim Dursun