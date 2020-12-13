Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yeni bölüm canlı izle! ÇGHB son bölüm kesintisiz izle! BKM Çok Güzel Hareketler Bunlar fragmanı!
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 programını seven izleyicilere müjdeli haber geldi! ÇGHB 2 yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geliyor. ÇGHB hakkında merak edilen detayları sizler için derledik. Çok Güzel Hareketler Bunlar oyuncuları kimler?
Reyting rekorları kıran Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 programının yeni bölümü bu akşam 29 Kasım Pazar ekranlara geliyor. Peki Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 64. bölüm fragmanı çıktı mı?
ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Genel sanat yönetmeni ve yönetmeni Yılmaz Erdoğan'ın, yeni film projesi nedeniyle bir süre bulunamayacağı dönemde BKM Mutfak'ın takım kaptanlarından Eser Yenenler Çok Güzel Hareketler 2 ekibiyle ekranlarda olacak.
Programın bu hafta ki skeçleri şöyle; Leyla'yı istemeye geleceklerdir. Tufan binada köpeğini sahiplendirmek isteyen başka bir aileye gelmiştir. Fakat daireleri karıştırınca ortalık iyice karışır. Amca, Buse ve Anıl'ın evine yerleşmiştir. Buse bu durumdan çok rahatsızdır. Amca alışverişten dönerken yanında turist getirince bu sefer işler çığırından çıkar. Cenan ve Safa ev arkadaşıdır. Cenan Safa'yı evden gönderip Arif ile ev arkadaşı olmak ister. Cenan ve Arif, Safa'yı evden göndermek için çeşitli oyunlar yapar.
Şule'nin babası Hayati, Şule'nin arkadaşlarına rüşvet vererek Şule hakkında bilgi alır. En son Şule'yi takip ederler. Şule'nin erkek arkadaşı ile konuştuklarını duydukları karşısında herkes şok yaşar. Belgeselimizde ülkemizde koronanın nasıl hızla yayıldığını izleyeceğiz. Cavit gençlik yıllarını özler. Müzik grubundaki arkadaşlarının gelmesi ile eski günlere dönmeye karar verirler. Düğünde başından vurulan damat hastaneye kaldırılır. Hastaneye gelen yakınları doktoru çileden çıkarır.
Çok Güzel Hareketler 2, yeni bölümü ile pazar akşamı 20.00'de Kanal D'de.
ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR SON BÖLÜM İZLE...
ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin yeni bölümü bu akşam yayınlanacak. Bu akşam yayından sonra 66. bölüm fragmanının çıkması bekleniyor. Henüz yayınlanmadı. Takipte kalabilirsiniz.
ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 65. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...
ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
ÇGHB 2 yeni bölümü 13 Aralık 2020 Pazar akşam ekranlara gelecek.
ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...
ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR OYUNCU KADROSU
Atakan Çelik
Ayşegül Yılmaz
Batuhan Soyaslan
Begüm Çağla Taşkın
Cemile Canyurt
Cihan Talay
Ecem Bayır
Eda Nur Hancı
Engin Demircioğlu
Evliya Aykan
Ezgi Özyürekoğlu
Fatih Öztürk
Fatma Tezcan
Gözde Şencan
Gürhan Altundaşar
Hamza Yazıcı
Hilmi Deler
Metin Pıhlıs
Ozan Yiğit
Safa Sarı
Sema Özkan
Yasin Çam
Ali Özün Aydın
Arif Güloğlu
Arzu Susantez
Birsel Kılınçcı
Cansu Mumcu
Cenan Adıgüzel
Didem Ruhi
Ebru Yücel
Emin Oğuz Çelebi
Emre Aslan
Hacı Ahmet Ak
Hande Özen
Nazlı Senem Ünal
Ömer Faruk Çavuş
Selen Esen
Talha Karcı
Tuğba Yılmaz
Yeşim Dursun