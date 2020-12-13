Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yeni bölüm canlı izle! ÇGHB son bölüm kesintisiz izle! BKM Çok Güzel Hareketler Bunlar fragmanı!

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 programını seven izleyicilere müjdeli haber geldi! ÇGHB 2 yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geliyor. ÇGHB hakkında merak edilen detayları sizler için derledik. Çok Güzel Hareketler Bunlar oyuncuları kimler?

Reyting rekorları kıran Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 programının yeni bölümü bu akşam 29 Kasım Pazar ekranlara geliyor. Peki Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 64. bölüm fragmanı çıktı mı?

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Genel sanat yönetmeni ve yönetmeni Yılmaz Erdoğan'ın, yeni film projesi nedeniyle bir süre bulunamayacağı dönemde BKM Mutfak'ın takım kaptanlarından Eser Yenenler Çok Güzel Hareketler 2 ekibiyle ekranlarda olacak.

Programın bu hafta ki skeçleri şöyle; Leyla'yı istemeye geleceklerdir. Tufan binada köpeğini sahiplendirmek isteyen başka bir aileye gelmiştir. Fakat daireleri karıştırınca ortalık iyice karışır. Amca, Buse ve Anıl'ın evine yerleşmiştir. Buse bu durumdan çok rahatsızdır. Amca alışverişten dönerken yanında turist getirince bu sefer işler çığırından çıkar. Cenan ve Safa ev arkadaşıdır. Cenan Safa'yı evden gönderip Arif ile ev arkadaşı olmak ister. Cenan ve Arif, Safa'yı evden göndermek için çeşitli oyunlar yapar.

Şule'nin babası Hayati, Şule'nin arkadaşlarına rüşvet vererek Şule hakkında bilgi alır. En son Şule'yi takip ederler. Şule'nin erkek arkadaşı ile konuştuklarını duydukları karşısında herkes şok yaşar. Belgeselimizde ülkemizde koronanın nasıl hızla yayıldığını izleyeceğiz. Cavit gençlik yıllarını özler. Müzik grubundaki arkadaşlarının gelmesi ile eski günlere dönmeye karar verirler. Düğünde başından vurulan damat hastaneye kaldırılır. Hastaneye gelen yakınları doktoru çileden çıkarır.

Çok Güzel Hareketler 2, yeni bölümü ile pazar akşamı 20.00'de Kanal D'de.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin yeni bölümü bu akşam yayınlanacak. Bu akşam yayından sonra 66. bölüm fragmanının çıkması bekleniyor. Henüz yayınlanmadı. Takipte kalabilirsiniz.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

ÇGHB 2 yeni bölümü 13 Aralık 2020 Pazar akşam ekranlara gelecek.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR OYUNCU KADROSU

Atakan Çelik

Ayşegül Yılmaz

Batuhan Soyaslan

Begüm Çağla Taşkın

Cemile Canyurt

Cihan Talay

Ecem Bayır

Eda Nur Hancı

Engin Demircioğlu

Evliya Aykan

Ezgi Özyürekoğlu

Fatih Öztürk

Fatma Tezcan

Gözde Şencan

Gürhan Altundaşar

Hamza Yazıcı

Hilmi Deler

Metin Pıhlıs

Ozan Yiğit

Safa Sarı

Sema Özkan

Yasin Çam

Ali Özün Aydın

Arif Güloğlu

Arzu Susantez

Birsel Kılınçcı

Cansu Mumcu

Cenan Adıgüzel

Didem Ruhi

Ebru Yücel

Emin Oğuz Çelebi

Emre Aslan

Hacı Ahmet Ak

Hande Özen

Nazlı Senem Ünal

Ömer Faruk Çavuş

Selen Esen

Talha Karcı

Tuğba Yılmaz

Yeşim Dursun