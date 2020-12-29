Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'ye konuk olan Hülya Avşar, kıyafetiyle nefes kesiyor

Ünlü şarkıcı Hülya Avşar, Kanal D ekranlarında yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 programının yılbaşı özel konuklarından biri oldu. Avşar, giydiği derin yırtmaçlı kıyafetiyle genç kızlara taş çıkarttı.