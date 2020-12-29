Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'ye konuk olan Hülya Avşar, kıyafetiyle nefes kesiyor
Ünlü şarkıcı Hülya Avşar, Kanal D ekranlarında yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 programının yılbaşı özel konuklarından biri oldu. Avşar, giydiği derin yırtmaçlı kıyafetiyle genç kızlara taş çıkarttı.
Yılmaz Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yılbaşı özel 67. bölüm fragmanı seyirci karşısına çıktı. Birbirinden başarılı oyuncu kadrosu ile dikkatleri çeken Çok Güzel Hareketler 31 Aralık yılbaşı gecesi ünlü isimleri konuk ettiği yeni bölümle ekrana gelecek.
FİZİĞİYLE GÖZ KAMAŞTIRDI
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin yılbaşı bölümünde Cengiz Kurtoğlu, Kibariye, Hülya Avşar, Koray Avcı, Emir Can İğrek gibi isimler yer alacak. Çekimlerde giydiği derin yırtmaçlı kıyafetiyle nefes kesen Avşar'a beğeni yağdı. 57 yaşındaki Hülya Avşar'ı kırmızı derin yırtmaçlı elbisesiyle görenler fiziğine övgü yağdırdı.