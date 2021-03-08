Çok güzel hareketler bunlar 2 günü mü değişti? Çok güzel hareketler bunlar günü mü değişti? Çok güzel hareketler bunlar 2 oyuncuları kimdir?

Kanal D'nin kahkaha tufanı programı Çok Güzel Hareketler Bunlar 7 Mart Pazar günü yayınlanmadı. Sevenleri Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 günü mü değişti? Çok Güzel Hareketler Bunlar günü mü değişti? Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 oyuncuları kimdir? Çok Güzel Hareketler Bunlar final mi yaptı, bitti mi? Çok Güzel Hareketler Bunlar neden yok?

Her pazar saat 20.00'da farklı ve yaratıcı skeçleriyle izleyicileriyle buluşan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 komedi programı bu hafta 7 Mart Pazar günü yayınlanmadı. Konu üzerine herhangi bir açıklamanın olmaması üzerine izleyiciler neden olmadığını merak ediyor. Peki, Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 günü mü değişti? Çok Güzel Hareketler Bunlar günü mü değişti? Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 oyuncuları kimdir? Çok Güzel Hareketler Bunlar final mi yaptı, bitti mi? Çok Güzel Hareketler Bunlar neden yok? İşte yanıtı…

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2 GÜNÜ MÜ DEĞİŞTİ?

Sunuculuğunu Eser Yenenler'in yaptığı Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 komedi programı 7 Mart Pazar günü yayınlanmadı. Eser Yenenler'in çekime gelememesi nedeniyle bu hafta yayınlanma kararı ertelendi.Eser Yenenler'in oğlu Kuzey'in sağlık sorunu yaşamasıyla nedeniyle sunuculuğunu yaptığı Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 katılamaması nedeniyle bir sonraki hafta yayınlanma kararı aldı. Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 günü değişmedi, Bir sonraki hafta, aynı gününde ve saatinde yayınlanacak.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2 OYUNCULARI KİMDİR?

Yeni kadrosuyla Kanal D'de yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar komedi programının oyunları; Yasin Çam, Sema Özkan Yorgun, Safa Sarı, Ozan Can Yiğit, Metin Pıhlıs, Hamza Yazıcı, Gürhan Altundaşar,Gözde Şencan, Fatma Tezcan, Fatih Öztürk,Ezgi Özyürekoğlu, Evliya Aykan, Engin Demircioğlu, Eda Nur Hancı, Ecem Bayır, Cihan Talay, Cemile Canyurt, Begüm Çağla Coşkun, Batuhan Soyaslan, Ayşegül Yılmaz, Atakan Çelik, Ahmet Hilmi Deler, Ali Özün Aydın, Arzu Suzantez, Arif Güloğlu, Birsel Kılınçcı, Cansu Mumcu, Cenan Adıgüzel, Didem Ruhi, Ebru Yücel, Emre Aslan, Emre Aslan, Hacı Ahmet Ak, Hande Özen, Oğuz Çelebi, Ömer Faruk Çavuş, Selen Esen,Talha Karcı, Tuğba Yılmaz ve Yeşim Dursun'dur.