Çok Güzel Hareketler Arif Güloğlu kimdir? Arif Güloğlu son durumu nasıl? sorularının yanıtı merak ediliyor. BKM, Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin genç oyuncusu Arif Güloğlu'nun Lenf kanserine yakalandığını açıkladı. Hastalığı iki hafta önce öğrenen Güloğlu'nun Ankara'daki bir hastanede tedavi görmeye başladığı öğrenildi. Peki, Arif Güloğlu kimdir? Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin oyuncusu Arif Güloğlu kaç yaşında, nereli? Arif Güloğlu mesleği, hayatı ve biyografisi nedir? Arif Güloğlu sağlık durumu nedir? İşte detaylar haberimizde...

ARİF GÜLOĞLU KİMDİR?

Arif Güloğlu, 18 Eylül 1997 yılında Ankara'da dünyaya geldi. 1.73 boyunda, 69 kiloda olan Güloğlu, başak burcudur. Ankara'da çeşitli tiyatrolarda birçok rol üstlendi ve buna İstanbul'da da devam etti.

19 yaşında İstanbul'a yerleşen Arif Güloğlu, eğitim ve öğretim hayatına burada devam etti. Güloğlu, bir yandan da hayali olan oyunculuk için çabaladı. Oyuncu, 2018 yılında 'Çok Güzel Hareketler 2' ekibine dahil oldu.

Çok Güzel Hareketler 2 kadrosuna 'çırak' olarak katılan Arif Güloğlu, özellikle Ankara tiplemeleri ile biliniyor. Altyapı tarafından hazırlanan skeçlerin neredeyse tamamında rol alan Güloğlu, en dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

ARİF GÜLOĞLU SAĞLIK DURUMU NEDİR?

BKM, Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin genç oyuncusu Arif Güloğlu'nun Lenf kanserine yakalandığını açıkladı. Hastalığı iki hafta önce öğrenen Güloğlu'nun Ankara'daki bir hastanede tedavi görmeye başladığı öğrenildi.

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 ile tanınan genç oyuncu Arif Güloğlu'ndan hayranlarını üzen kötü bir haber geldi. Henüz 24 yaşında olan Güloğlu, lenf kanserine yakalandı.

Son iki haftadır skeçlerde yer almayan Arif Güloğlu'nun tedavi için Ankara'da bir hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Öte yandan oyuncu hakkında BKM Mutfak'tan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verilmişti:

"Çok Güzel Hareketler 2 Alt Yapı oyuncularımızdan Sevgili Arif Güloğlu'na kısa bir süre önce 'lenfoma' teşhisi konulduğu doğrudur. Teşhisin hemen ardından tedavi süreci çok hızla başlamış ve süreç pozitif yönde devam etmektedir. Oyuncumuzun eski sağlığına kavuşabilmesi için gerekli tüm süreçleri yakından takip ediyoruz. Bilgilerinize sunarız."

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