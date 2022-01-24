Çok Güzel Hareketler 2 yeni altyapı oyuncuları! ÇGHB 2. kuşak oyuncuları kim?

Çok Güzel Hareketler 2, tüm hızıyla devam ederken Çok Güzel Hareketler 2 yeni altyapı oyuncuları da dikkat çekiyor. İlk skecini geçtiğimiz günlerde izleyicilerin beğenisine sunan ekip hakkında Çok Güzel Hareketler 2 yeni altyapı oyuncuları kim? ÇGHB 2. kuşak oyuncuları kim? sorularının yanıtı merak ediliyor. İlk skeçten itibaren büyük beğeni alan yeni oyuncuların isimleri merak konusu oldu. İşte ÇGH 2 altyapı kadrosu ve oyuncuların isimleri…

Çok Güzel Hareketler 2 yeni altyapı oyuncuları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kanal D ekranlarının sevilen programı Çok Güzel Hareketler tüm hızıyla devam ediyor. Uzun süredir hazırlıklarını sürdüren yeni altyapı oyuncuları ilk skeçleriyle beğeniyi toplamıştı. Altyapıda yer alan isimlerin performansı büyük beğeni toplarken oyuncuların isimleri de merak konusu oldu. ÇGHB 2. kuşak oyuncuları kim? İşte Çok Güzel Hareketler 2 yeni altyapı oyuncuları...

ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 ALTYAPI KADROSU

Ana ekibin yanı sıra, yeni alt yapı ekibi de ilk kez geçtiğimiz günlerde ekranda olan bölümde izleyici karşısına çıktı. Emre Can Yuva, Helin Elif Balcı, Alperen Sazlı, Mete Çelimli, İpek Ersan, Fatih Yaylacı, Nebi Tolga Yılmaz, İsra Burcu Kanbakoğlu ve Lara Karagöz'den oluşan yeni alt yapı ekibi izleyicileri kahkahaya boğacak.

Yeni altyapı ekibi ilk sahne performansını evlenmek üzere düğün gününde hazırlıklar yapan bir gencin çevresiyle yaşadığı ilginç durumu konu alarak sergiledi. İlk performans sonrası ana kadro da sahneye gelerek yeni altyapı ekibine destek oldular.

Birsel Kılınçcı

10 Eylül 1997'de İzmir Konak'ta doğdu. Liseyi İzmir Karşıyaka Lisesinde okudu. 2006 yılında İzmir Bornova'da Bilimsel Tiyatro Atölyesi adında butik bir atölye tiyatrosunda sahne almaya başladı 2014 yılına kadar bu atölyede çeşitli çocuk ve yetişkin oyunlarında rol aldı. 2014-2015 yılları arasında İzmir Devlet Tiyatrosu bünyesinde ses ve oyunculuk eğitimi aldı. Ardından 2016 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne Sanatları Performans Bölümünü Tam burslu olarak kazandı. Üniversite hayatı boyunca oyunculuğun yanı sıra bale, modern dans, yoga, metin yazarlığı ve tiyatro, dans teorisi eğitimleri aldı. Liseler arası ve üniversiteler arası bir çok münazara turnuvasında konuşmacı olarak katılan Birsel yine üniversitede girdiği bir doğaçlama tiyatro kulübü sayesinde Çok Güzel Hareketler2 ekibine dahil oldu ve hala orada yer almaktadır.

Ali Özün Aydın

21 Aralık 1992 'de Ankara doğdu, Ankara Sancak lisesinden mezun olduktan sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi Spor Bilimleri fakültesi- Beden Eğitimi bölümünden mezun oldu. İstanbul Craft oyunculuk atölyesinde bir yıllık eğitim aldıktan sonra 2018 yılından beri Çok Güzel Hareketler 2 kadrosunda oyuncu olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Atakan Çelik

3 Şubat 1990 İstanbul Beyoğlu doğumlu.

Boyu 183 cm kilo 76 kg.

İktisat bölümü mezunu.

Tiyatro ve oyunculuk hevesi hep var olan oyuncu, annesinin "Sigortalı işin olsun" ısrarları sonucunda tiyatrodan uzaklaştı. Bir sigorta şirketinde işe başladı. İnsanlar da sigortalı şirketinde 5 yıl çalıştı. 2015'te BKM ile tanışınca hayallerinin peşine düştü ve o yıldan beri BKM Mutfak çatısı altında.

Ayşegül Yılmaz

13.12.1994 Zonguldak doğumlu.

Aslen Artvin Hopalı.

Kız meslek lisesi grafik tasarım ve fotoğrafçılık mezunu. Aslında sanata olan merakı ilkokul yıllarıma dayanıyor. İlkokulda dansöz olmaya karar vermiş. Liseden mezun olduktan sonra bir sene Kastamonu Üniversitesi'nde Grafik Tasarımı okudu. Ama aklı Zonguldak Belediye Kültür Merkezi'nde yer aldığı oyunlarda, çalışmalarda kaldı ve ailesinden habersiz sınavlara girdi. Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü kazandı.

Okurken her oyuncu adayı gibi bir sürü seçmeye girdi ve ilk işi BKM yapımı "Deliha" filmi gelin karakteri oldu. Okuldan mezun olduktan sonra İstanbul'da kalmak için garson olmak adına yanıp tutuşan bir oyuncuydu. Yine bir gün "Kesin burada olmayacak" diye girdiği BKM Mutfak seçmesini kazandı. Önünden geçerken bile heyecanlandığı yerde olduğu için çok mutlu, böyle bir ailede olduğu için çok şanslı hissediyor.anlandı.

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