Çok Güzel Hareketler 2 ekibi SMA hastası Abdülkerim bebeğe nefes olacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çok Güzel Hareketler 2 ekibi SMA hastası Abdülkerim bebeğe nefes olacak

Çok Güzel Hareketler 2 ekibi SMA hastası Abdülkerim bebeğe nefes olacak
Hürriyet - Haberler | Magazin

30 Nisan Cuma Günü saat 21: 00'de online gösterimle sahnelenecek "Çok Güzel Doğaçlamalar" oyununun tüm geliri SMA hastası Abdülkerim bebeğin tedavisi için!

30 Nisan Cuma Günü saat 21: 00'de online gösterimle sahnelenecek "Çok Güzel Doğaçlamalar" oyununun tüm geliri SMA hastası Abdülkerim bebeğin tedavisi için!

Ataşehir'de yaşayan SMA TİP 1 kas hastalığı ile mücadele eden 19 aylık bebek için kolları sıvayan Çok Güzel Hareketler 2 oyuncuları bu kez doğaçlama bir oyunla sahnedeler. Abdülkerim bebek için kahkahaların ilaç olacağı bu oyun 30 Nisan Cuma günü saat 21: 00'de online olarak gerçekleşecek. Biletleri Biletix'den (http://www.biletix.com/etkinlik/0T623/ISTANBUL/tr- @abdulkerime.nefes) satışa çıkan "Çok Güzel Doğaçlama" oyununu izleyiciler online olarak seyredebilecek.

Çok Güzel Hareketler 2 ekibinden Atakan Çelik, Ayşegül Yılmaz, Batuhan Soyaslan, Cihan Talay, Cemile Canyurt, Ecem Sena Bayır, Ezgi Özyürekoğlu Saka, Fatma Tezcan, Hilmi Deler ve Metin Pıhlıs'ın sahneleyeceği oyunun tüm geliri Abdülkerim bebek için bir nefes, ailesine ise bir umut olacak.

Kaynak: Hürriyet

Ataşehir'de kumar oynayarak kısıtlamayı delen kişilerden pes dedirten savunma; Dost meclisiyiz, iftar açıyorduk
Ataşehir'de kumar oynayarak kısıtlamayı delen kişilerden pes dedirten savunma; Dost meclisiyiz, iftar açıyorduk
Kağıttan gemilerini yüzdürdüğü çaya düşen 5 yaşındaki Ferman, hayatını kaybetti
Kağıttan gemilerini yüzdürdüğü çaya düşen 5 yaşındaki Ferman, hayatını kaybetti
Son dakika haberi! Fırtınanın uçurduğu çatı çocukların oynadığı alana düştü, faciadan dönüldü...O anlar kamerada
Son dakika haberi! Fırtınanın uçurduğu çatı çocukların oynadığı alana düştü, faciadan dönüldü...O anlar kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Vedat Bilgin Nikos Dendias Ruhsar Pekcan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müjde Ar Cem Yılmaz Merve Dizdar Burcu Biricik
Spor Cüneyt Çakır Fırat Aydınus Mete Kalkavan Oğuzhan Özyakup Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Trabzonspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Çok Güzel Hareketler 2 ekibi SMA hastası Abdülkerim bebeğe nefes olacak - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 11:10:51. #1.14#

title