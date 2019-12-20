"Çok Güzel Hareketler 2"den Can Yaman'a gönderme...

20.12.2019 16:45 | Son Güncelleme: 20.12.2019 16:45

Birbirinden komik skeçlerin ekrana geleceği programda bu hafta, "Çok Güzel Hareketler 2" nin alt yapı ekibinin oynadığı skeç damgasını vuracak. Son dönemin en çok konuşulan oyuncularından biri olan Can Yaman'a göndermenin yapıldığı skeç herkesi kahkahaya boğacak.

Kaynak: Bültenler