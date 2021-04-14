Coinbase halka arz oluyor! Coinbase token ile listelenecek! Coinbase nedir, Coinbase halka arz nasıl alınır?

Coinbase'in halka arzı gerçekleşecek, yaklaşık olarak 115 milyon hisse sunulacak. Nasdaq ABD borsası, Coinbase'e 14 Nisan Çarşamba, yani bugün planlanan doğrudan listelenmesi öncesinde hisse başına 250 dolar referans fiyat verdi.

"COIN" sembolü altında işlem yapmaya başlayacak internet sitesinin asıl fiyatı ise Nasdaq'taki alım satım emirlerine göre belirlenecek ve referans fiyat sadece Coinbase'in performansını görmek için kullanılacak.

COİNBASE HALKA ARZ OLUYOR

2011'de kurulan ve dünyanın en büyük kripto borsalarından biri olan Kraken'in 6 milyondan fazla müşterisi bulunuyor.

Kraken CEO'su Jesse Powell bir mülakatında şirketin Bitcoin'deki ralliden önemli fayda sağladığını belirtti. Bitcoin Mart ayının ortasında 60 bin dolarla rekor yüksek seviyeye çıkmıştı.

Geçen yılın tamamından daha iyi bir ilk çeyrek geçirdiklerini kaydeden Powell "Şubat ayı sonunda geçen yılın rakamlarını aştık" diye konuştu.

Kraken platformuna bu yılın ilk çeyreğinde 2020'nin 2. yarısından 4 kat daha fazla kullanıcı katıldı. İşlem hacimleri ise bu dönemde 160 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştı.

Diğer bir kripto para platformu Coinbase de önceki günlerde Nasdaq'a kote olabilmek için ABD Menkul Borsa Komisyonu'ndan onay almıştı.

COİNBASE NEDİR?



Coinbase, resmi bir fiziksel merkez olmadan uzaktan ilk olarak çalışan bir Amerikan kripto para birimi değişim platformudur. Şirket 2012 yılında Brian Armstrong ve Fred Ehrsam tarafından kuruldu ve Mart 2021 itibariyle ABD'nin ticaret hacmine göre en büyük kripto para borsası oldu. Coinbase, Coinbase Global, Inc. holding şirketinin bir yan kuruluşudur.

COİNBASE HALKA ARZ NASIL ALINIR?

Coinbase (NASDAQ: COIN) halka açılacak, ancak şirket bunu normal ilk halka arz (IPO) yöntemiyle yapmayacak. Şirket, hisse senetlerini 14 Nisan'da Nasdaq Borsası'nda COIN borsası altında listeleyecek.

Coinbase'in hisseleri şu anda sadece Nasdaq Özel Pazarı'nda özel yatırımcılar arasında alım satım yapsa da, perakende yatırımcılar, piyasaya girer girmez Coinbase'in halka açık hisselerine yatırım yapmaya hazırlanabilir.

Hisse senedi satın alma sürecine aşina iseniz, Coinbase'in halka arzına hazırlanmak için mevcut aracılık hesabınızı kullanabilirsiniz.